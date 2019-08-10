排球》U23台灣男排好威！ 破日本不敗之身、首闖冠軍戰

台灣男排勇闖U23亞洲男子排球錦標賽冠軍戰。（資料照，取自亞洲排球協會官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕亞洲U23排球錦標賽，台灣隊在準決賽碰上強敵日本，台灣小將展現超強韌性，第五局擋住4個賽末點，最終25：20、25：17、25：16、25：15、19：17獲勝，下一戰將與巴基斯坦和印度的勝隊，爭奪金牌。這也是台灣U23代表隊隊史首度闖入決賽。

日本本屆6戰全勝，但台灣毫不畏懼首局在雙方12平後，拉出4：1的攻勢，維持2、3分領先，率先拿下首局。

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第二局台灣隊攻勢更凌厲，開局就打出9：1的攻勢，完全壓制日軍，最多領先達11分，輕鬆以25：16拿下次局。

第三局日本改變打法，利用小球和斜線攻擊，拉出10：5的攻勢，一路壓著台灣打，輕鬆扳回一城。第四局日本在雙方9平時，拉出12：3的攻勢，將戰線拉長至第五局。

關鍵決勝局，日本隊搶得先機，一度取得7：4領先，但台灣小將不放棄，硬是將比數扳成12平，但日本連拿2分，取得2個賽末點，最終都沒拿下，反而出現多次發球失誤，最終由台灣隊逆轉獲勝。

台灣隊過去2屆皆奪得銅牌，本屆代表隊的劉佳昌、陳政錡、宋柏霆、林昱丞等人皆為今年7月出征拿坡里世大運的國手，實力更上層樓，有機會挑戰金牌。

本屆賽事在緬甸奈比多舉行，總共有16隊參賽，台灣隊與巴基斯坦、卡達以及巴林分在C組，小組賽我拿下2勝1敗、分組第2之姿晉級複賽。8強循環賽，台灣隊漸入佳境，皆用直落三收拾澳洲與斯里蘭卡，昨在8強賽擊敗中國，今再擊敗日本晉級冠軍賽。

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