MLB》什麼都沒說就被趕出場 賈納賽後怒批主審「騙子」

賈納（右二）今天坐在休息區時無端被趕出場，氣得上前找裁判理論。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天洋基以2：8不敵藍鳥，結束近期一波9連勝佳績，不過賽後的焦點都擺在今日外野手賈納（Brett Gardner）無故被裁判驅逐出場的爭議判決，賽後賈納受訪時仍然非常不滿，怒批主審「騙子」。

今日主審塞格爾（Chris Segal）在四局上塔克曼（Mike Tauchman）打擊時因誤以為是賈納在對自己咆嘯而將他驅逐出場，但事實上是上一個打席被三振的外野手梅賓（Cameron Maybin）在板凳席上因不滿而飆罵，賈納無辜被驅逐出場後也氣得找裁判理論，但被布恩（Aaron Boone）攔了下來。

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賽後布恩受訪時除了還原當時的狀況，只淡淡地說有時球場上就是會發生這種難以預料的事情，但我們必須往前看，甚至還有餘裕開玩笑表示「賈納真的非常強壯」。

不過受害者賈納賽後仍怒氣未消，稱自己一句話都沒說但塞格爾卻聲稱看到自己說話，「這讓我很生氣，因為他擺明就是說謊、是個騙子，這是非常嚴重的問題。」被問及是否想要得到塞格爾的道歉，賈納更冷淡回應：「沒有興趣」。

裁判長伊亞索納（Dan Iassogna）賽後則未對這起事件多做回應，只說會將報告上呈，「我不會對場上的任何驅逐判決做出評論，這些事情都會寫進告裡，我們將重新審視影片。」

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