中職》無四死完封勝 尼克斯豪取11勝獨居聯盟第一

Lamigo桃猿尼克斯（左）完封勝，拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕「嘟嘟」潘威倫第8度挑戰生涯141勝再度失利，鋒芒完全被尼克斯掩蓋，今天尼克斯先發繳出9局無四死完封勝，率Lamigo桃猿以10:0大勝統一獅，尼克斯以11勝獨居勝投榜首。

尼克斯獨撐9局剛好用100球，被敲6安，飆出9K無失分，繳出無四死完封勝，本季聯盟第3人，獲選單場MVP，也是本季尼克斯第2場完封，他表示，這場直球控球不錯，最近嘗試滑球做搭配，能三振打者、也能搶好球數，比賽前半段以直球為主，後半段滑球增多，效果不錯。

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Lamigo桃猿尼克斯（右）完封勝，陳俊秀（左）將球交給他。（記者陳志曲攝）

首次在花蓮投球，尼克斯說，花蓮風景好，因天氣太熱，原本擔心只能投5局，還好太陽下山溫度下降，用球數也省，才能投完全場。

桃猿打線火力全開，全場狂敲15安，陳俊秀單場雙響砲，灌進4分打點，郭嚴文連兩戰開轟，廖健富繳4安「猛打賞」，桃猿教頭洪一中說，打擊就是這樣，打順了一棒接一棒。

Lamigo桃猿尼克斯完封勝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿尼克斯先發好投。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿尼克斯先發好投。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿尼克斯完封勝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林承飛開轟。（記者陳志曲攝）

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