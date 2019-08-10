NBA》《NBA 2K》融入女性元素 帶給玩家全新體驗

WNBA球隊及球員將首次在《NBA 2K》亮相。（照片取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕受到籃球迷喜愛的《NBA 2K》系列，最新一集《NBA 2K20》將在9月6日發行，2K近日也宣布，全新版本將加入WNBA球隊及球員，讓玩家首次能操作女性球員，並體驗量身定制的動畫、風格和視覺效果。

《NBA 2K20》打破過往《NBA 2K》系列皆以NBA球隊及球員為主，此次收入12支WNBA球隊及超過140名球員，帶給玩家全新體驗，開發高級副總裁Jeff Thomas表示，「我們一直在與WNBA及其頂級球員合作，我們很高興在NBA 2K20推出這項新功能，因為我們知道WNBA對籃球世界的重要性。」

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WNBA專員Cathy Engelbert指出，「我們很高興能夠將WNBA球員融入這款暢銷遊戲中，幫助這些精英球員獲得更多曝光，擴大我們的粉絲群，並以女性運動員為榜樣發展出特色，提供玩家身臨其境的遊戲體驗。」

洛杉磯火花球星Candace Parker表示，自己和許多NBA球員一樣，從小就開始玩《NBA 2K》，對於這全新變革她感到相當興奮，「我很驚訝2K如何把女子籃球複製的這麼逼真。你可以說他們正花時間去捕捉WNBA的本質，並創造身臨其境體驗給所有籃球迷。」

Welcoming the WNBA to #NBA2K20

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