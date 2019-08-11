MLB》桑契斯歸隊無用 洋基遭藍鳥3小鮮肉痛擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管腹股溝拉傷的明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）本戰歸隊開轟，但洋基作客多倫多系列賽第三戰，仍不敵藍鳥名將之子「三連星」，包括20歲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）、21歲畢歇特（Bo Bichette）以及24歲比吉歐（Cavan Biggio）合體，洋基最後以4：5輸球，吞下二連敗。

藍鳥拿下二連勝。（USA TODAY Sports）

此役洋基「假先發」格林（Chad Green）只投1局就退場，桑契斯在第4局敲出本季第25轟，是一發陽春彈幫助洋基先馳得點，不過下個半局右投亞當斯（Chance Adams）就被敲逆轉三分砲。

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桑契斯單場4支1，有一發全壘打。（法新社）

赫南德茲逆轉三分砲。（USA TODAY Sports）

洋基靠著厄謝拉兩分砲，以及拉梅修的高飛犧牲打，在7局上取得4：3超前，然而下個半局奧塔維諾（Adaam Ottavino）接替投球，先對畢歇特投保送，被比吉歐敲安打，接著小葛雷諾敲出大聯盟生涯首次的三壘安打，帶有兩分打點，直接逆轉戰局。

這是奧塔維諾本季第5度救援失敗，也是洋基本季第12次使用假先發，首次嚐到敗仗。洋基吞下二連敗後，目前76勝41敗勝率微幅落後給太空人隊，是美聯次佳。

小葛雷諾敲三壘安打。（法新社）

畢歇特（左）、比吉歐。（法新社）

拉梅修躲避近身球。（美聯社）

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