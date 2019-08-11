MLB》薩瑪傑哈8局好投 「龍哥」開轟助巨人奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今派薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）先發對決外卡資格競爭者費城人，他主投8局僅被敲2安失1分，前光芒明星三壘手「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria）挹注一發超前比分的兩分砲，最終巨人3：1擊敗費城人，薩瑪傑哈收下本季第9勝。

薩瑪傑哈主投8局失1分拿下本季第9勝。（法新社）

薩瑪傑哈全場僅被敲出2支安打，其一是首局被迪克森（Corey Dickerson）所敲的陽春全壘打，另一支出現在8局上半，赫南德茲（Cesar Hernandez）的一壘安打結束費城人連6局無人上壘，只可惜下一棒的金德利（Scott Kingery）擊出雙殺打瓦解攻勢。

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迪克森敲出發陽春砲，得到費城人全場唯一一分。（法新社）

巨人全場僅敲5支安打，包括兩支全壘打，除了先發5棒三壘手朗格利亞於2局下半的2分打點全壘打，還有7棒中外野手皮拉爾（Kevin Pillar）於5局下半的陽春砲，整場一共攻下3分，費城人先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）雖本場投5.1局被僅敲3安，但失3分依舊得苦吞本季第7敗。

（影片來源：大聯盟官網）

9局上半費城人最後反攻機會面對巨人終結者史密斯（Will Smiith），安打和保送攻占一二壘，但最終史密斯三振迪克森驚險收下比賽勝利，保住薩瑪傑哈本季第9勝，自己也收下本季第28次救援成功，國聯僅次於教士葉茲（Kirby Yates）的32次。

巨人目前戰績58勝60敗，國聯外卡排名第7，與第2的釀酒人有3.5場差。費城人目前戰績60勝57敗在國聯外卡排名第5。

巨人終結者史密斯收下本季第28次救援成功。（今日美國）

朗格利亞超前兩分砲。（法新社）

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