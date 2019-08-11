籃球》扯！竟叫林書豪去NBA擦地板 中國女主播口誤又失言

特步日前宣布將與林書豪簽約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪與暴龍隊合約在今夏期滿後，至今仍在尋覓新東家，日前他正式和中國運動品牌「特步」簽約，成為該品牌首位具NBA資歷的代言人，不過就在簽約記者會卻出現相當尷尬的一幕，當天擔任主持人的央視女主播，不但口誤唸錯品牌名稱，事後她在社群媒體回復球迷時，還因眼誤竟失言「要豪哥去NBA擦地板」。

前天早上「特步」召開記者會，宣布與林書豪簽約，同時成為特步集團的公益大使，至於簽約內容並未公布，但中國媒體爆料，合約為3年750萬美元，不過簽約記者會上擔任主持人的央視正妹體育記者張曼源，在介紹「特步」時卻不慎口誤，竟講成另一家中國動運品牌「安踏」，讓現場一片尷尬。

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央視體育主播張曼源。（圖片取自張曼源微博）

更慘地是，張曼源事後將簽約記者會當天與林書豪照片上傳到個人社群媒體粉專跟粉絲分享時，有一位球迷留言問她：「豪哥值得一份NBA合同，對吧，源哥哥。」沒想到張曼源竟直接留言寫下：「去擦地板嗎？」此話一出，馬上掀起一番熱議，許多不滿的球迷蜂擁到張曼源微博要求她解釋清楚。

央視正妹體育記者，眼誤竟留言叫林書豪去NBA擦地板。（圖片取自微博）

張曼源隨後趕緊出面滅火，發文表示自己犯了職業生涯最大的錯誤，對特步和林書豪都造成了不良的影響，自己非常自責，也表示會在微博中失言是因為自己眼誤，以為球迷留言是說她能得到一份NBA合約，所以才會說自己要去NBA擦地板，並不是想要貶低林書豪。

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