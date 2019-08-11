足球》日本明星中場離開多特 香川真司轉戰西乙球隊

香川真司今夏決定轉隊至皇家薩拉戈薩。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕效力德甲強權多特蒙德的日本明星中場香川真司選擇今夏離開，將加盟西班牙乙級聯賽的皇家薩拉戈薩（Real Zaragoza），上賽季因在球隊沒有發揮空間而被多特租借至土超的貝西克塔斯（Beşiktaş），如今年屆30歲的他最終和皇家薩拉戈薩簽下一份2年的合約。

香川真司2010年從J1聯盟的大阪櫻花挑戰歐陸賽場，加盟德甲多特蒙德第一個賽季就幫助球隊拿下德甲冠軍，並在2011–2012賽季完成連霸，香川是當時任教多特的主帥克洛普（Jürgen Klopp）最信任的進攻中場選擇，他屢次用精湛的球技收服多特球迷的心以及教練團信任。

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不過2012年賽季結束後他選擇加入曼聯傳奇教頭佛格森（Alexander Ferguson）的球隊，只可惜待在曼聯的2個賽季上場機會不多再加上大小傷勢影響，表現也不如在多特時期那般亮眼，因此於2014年鳳還巢回歸「大黃蜂軍團」。

回歸多特的香川真司在克洛普於2015年辭職後，他不再是新任主帥圖侯（Thomas Tuchel）在中場上的先發人選，他在板凳度過大多數場次，偶爾還是能有機會上場，載浮載沉的生涯直到2019年1月還被球隊租借至貝西克塔斯，賽季結束後選擇加盟西班牙的皇家薩拉戈薩，在30歲這年開啟人生新的挑戰。

另外香川真司目前已替日本國家隊出賽97場，攻進31球，未來相當有機會破百場出賽。

香川真司（圖右）效力多特蒙德期間曾經為隊上的明星中場。（資料照，歐新社）

香川曾效力英超豪門曼聯2個賽季。（資料照，路透社）

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