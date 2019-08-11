滑冰》韓國隊又爆醜聞 5選手國訓中心飲酒慘遭禁賽

金泰潤去年風光在冬奧奪銅，卻因為在選手村飲酒，慘遭禁賽。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕韓國滑冰隊醜聞又多一樁，據《韓聯社》報導，5名韓國競速滑冰國家隊的成員，6月底竟違規在國家訓中心酗酒，其中一位還是去年平昌冬奧的奪牌選手。韓國滑冰聯盟（KSU）昨祭出處分，宣布這五位違規飲酒的選手將被禁賽2個月，這也是韓國滑冰隊這個月來第二度有奧運奪牌選手遭禁賽。

韓國滑冰隊最近風波不斷，日前曾在去年平昌冬奧金牌的韓國短道競速滑冰的林孝俊（Lim Hyo-jun），才因遭爆霸凌、性騷擾隊友，遭滑冰聯盟禁賽一年懲處，沒想到卻又傳出有5位選手─金泰潤（Kim Tae-yun）、金哲民（Kim Cheol-min）、金俊浩（Kim Jun-ho）、金珍洙（Kim Jin-su）和盧俊秀（oh Jun-soo），竟在6月27日國家隊集訓期間在南韓首爾泰陵國家隊訓練中心喝酒。

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竟有5位選手在6月27日國家隊集訓期間在南韓首爾泰陵國家隊訓練中心喝酒。（圖片取自南韓國家隊官網）

其中金泰潤是去年平昌冬奧銅牌，金哲民也曾在2014年索契冬奧男子團體追逐中拿過銀牌，而昨天韓國滑冰聯盟（KSU）祭出處分，將他們5人禁賽2個月，而被禁賽的5位選手，儘管仍能趕上10月底2019-20年的國家隊選拔賽，但下個月在加拿大舉行的國家隊訓練營就得被排除在外。

近年來韓國滑冰隊醜聞頻傳，1月韓奧運女子短道競速滑冰選手沈錫希，才指控教練趙載範不但從她17歲就對她伸狼爪，還對她施暴；男選手金根宇今年2月才因非法闖入選手村女宿被禁賽一個月；上個月更傳出去3屆奧運名將李承勳出手毆打後輩爭議。

韓國滑冰隊今年醜聞頻傳。（資料照，法新社）

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