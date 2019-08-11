足球》國米最貴新援將披9號衫 盧卡庫取代伊卡迪成球隊王牌

國米新援盧卡庫將披上9號背號。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日前才以破隊史紀錄的8000萬歐元轉隊費從曼聯去到國際米蘭的前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），宣佈新賽季將身披國際米蘭9號背號，撐起王牌前鋒的招牌，這意味著原本身穿9號的隊長伊卡迪（Mauro Icardi）離隊的機會相當大。

盧卡庫於2017年從艾佛頓風光加入曼聯，雖加盟後的第一個賽季表現不錯，但今年賽季這位26歲的比利時前鋒並非前鋒線上的第一選擇，因此賽季結束後向球團表示欲離隊求更好的發展，盧卡庫曾一度將去到祖文特斯，只是最後落腳處是另一支義甲球隊–國米。

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上個賽季與球團、教練鬧翻的阿根廷前鋒伊卡迪，不只被拔掉隊長資格，球季中更一度被冷凍無法上場，這位曾經是國際米蘭明日之星的年輕隊長，目前可能的下家包括祖文特斯和拿坡里。原本9號的球衣背號被盧卡庫拿去用後，顯然伊卡迪不會出現在下個賽季國米的陣容之中。

綽號小魔獸的盧卡庫出道於比甲的安德烈赫，年紀輕輕轉到切爾西後開始嶄露頭角，只可惜上場機會有限而離隊去到艾佛頓，他在開始場上發揮他優異的身材、體能和射門技術，開啟他職業生涯最進球如麻的時期，在艾佛頓成名後以約9000萬歐元的身價加盟曼聯2個賽季。

2018年盧卡庫隨著比利時國家隊於俄羅斯世界盃殺進4強，並最終拿下隊史最佳紀錄的第3，盧卡庫在小組賽表現相當好，取得相當多顆進球，只可惜到了淘汰賽表現下滑。

盧卡庫原效力曼聯，以8000萬歐元轉隊去去國際米蘭。（資料照，歐新社）

幫助比利時拿下2018世界盃第3的盧卡庫。（資料照，歐新社）

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