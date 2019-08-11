網球》半世紀來第一人！19歲加國新星羅傑斯盃與小威爭后

地主新星安德里絲庫闖進羅傑斯網賽冠軍戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅傑斯盃女網賽於加拿大多倫多進入尾聲，芳齡19的地主新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）續寫黑馬傳奇，6：4、7：6（7：5）力退美國新世代凱寧（Sofia Kenin），榮膺50年來首闖女單決賽的地主希望，壓軸對手則為「高齡」37歲的美國老將小威廉絲（ Serena Williams）。

「過去這2個月來真的很辛苦，這站的表現更是不可思議，其實開打前我根本不敢抱著任何期待。」安德里絲庫自5月法網右肩受傷後，復出首場賽事就過關斬將殺進冠軍戰，也成為1969年後東道主爭后第一人，難怪她坦承現在有點近冠情怯，「當然會感受到壓力，但我沒什麼可輸的，就看看情況會怎樣，我會試著保持目前好狀態。」

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至於另場準決賽，坐擁大滿貫女單23冠的天后小威後來居上，1：6、6：3、6：3大逆轉會外賽殺入的捷克年輕黑馬布茲可娃（Marie Bouzkova），即將爭取生涯第73場職業女單金盃、問鼎賽史第4冠，無懼絕對「客場劣勢」的第8種子小威說：「這裡觀眾理所當然都會為她加油，還好我曾打全場一面倒的辛苦對戰，所以希望屆時能夠習慣。」

小威後來居上晉級冠軍戰。（法新社）

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