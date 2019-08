NBA》涉毒遭禁賽不去CBA 前榜眼一年約加盟活塞

畢斯利(右)將以一年合約加盟活塞。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2008年榜眼、也是前湖人前鋒的畢斯利(Michael Beasley),今夏再度投身自由市場,但還沒等到一紙合約,就因違反NBA的禁藥規定,被處以5場禁賽,而之前雖有美媒透露,有中國CBA球隊捧500萬美元合約搶人,不過今卻傳出畢斯利已與活塞達成一年協議,新球季將轉戰底特律。

《The Athletic》記者Shams Charania今在推特上爆料了這項消息,30歲的前鋒畢斯利今年二月在交易截止前被湖人交易去快艇,但一場比賽都沒打就遭釋出,隨後CBA廣東宏遠隊開出了一份天價合約網羅他,他雖然場均能貢獻22.4分、9.8籃板和4.4次助攻,不過卻僅出賽了5場,連季後賽都沒有登場。

