NBA》涉毒遭禁賽不去CBA 前榜眼一年約加盟活塞

畢斯利（右）將以一年合約加盟活塞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年榜眼、也是前湖人前鋒的畢斯利（Michael Beasley），今夏再度投身自由市場，但還沒等到一紙合約，就因違反NBA的禁藥規定，被處以5場禁賽，而之前雖有美媒透露，有中國CBA球隊捧500萬美元合約搶人，不過今卻傳出畢斯利已與活塞達成一年協議，新球季將轉戰底特律。

《The Athletic》記者Shams Charania今在推特上爆料了這項消息，30歲的前鋒畢斯利今年二月在交易截止前被湖人交易去快艇，但一場比賽都沒打就遭釋出，隨後CBA廣東宏遠隊開出了一份天價合約網羅他，他雖然場均能貢獻22.4分、9.8籃板和4.4次助攻，不過卻僅出賽了5場，連季後賽都沒有登場。

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Free agent Michael Beasley has agreed to a one-year deal with the Detroit Pistons, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania （@ShamsCharania） August 11, 2019

結束中國之旅後，畢斯利投身自由市場待價而沽，但稍早卻被爆出因違反禁藥規定遭禁賽5場，雖然最後活塞願意以一年約簽下他，不過新球季開始後，畢斯利仍得先執行5場禁賽才能夠上場比賽。

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