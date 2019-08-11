MLB》雷神7局好投+菜鳥夯首轟 大都會逆轉豪奪8連勝（影音）

大都會先發投手辛德加德，今主投7局失2分，好投表現無關勝敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今推派「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）擔任先發，於主場對決國民，他主投7局失2分，平手時下場無關勝敗，大都會8局下連得2分逆轉比數，終場以4：3擊敗國民，收下近期的8連勝。

雷神首局就被國民「少年強打」索托（Juan Soto）的一發2分砲狙擊，一路落後，直到4局下，戴維斯（J.D. Davis）和拉莫斯（Wilson Ramos）背靠背全壘打，幫助大都會追平比分2：2。

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（影片來源：大聯盟官網）

8局上，又是索托！這回棒打的投手是後援上場的魯戈（Seth Lugo），陽春砲幫助國民再次取得領先。8局下大都會展開反擊，先是代打上陣的新人古洛梅（Luis Guillorme）揮出大聯盟生涯首轟追平比分，再來是戴維斯的高飛犧牲打送回致勝分，最終大都會以4：3驚險收下勝利。

大都會先發投手辛德加德主投7局、被敲7安失2分，另送出5次三振，無關勝敗，接替投球的盧戈本場投兩局被敲1安失1分，幸運地收下本季第5勝。

國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）主投6局被敲3安，包括2發紅不讓，共失2分無關勝敗，後援上陣的老將羅德尼（Fernando Rodney）沒抓到任何出局數，被敲2安失2分苦吞本季第5敗。

大都會為全大聯盟近況最火燙的球隊之一，近16場比賽拿下15勝，處於8連勝當中，現階段大都會戰績61勝56敗，排名國聯東區第3，外卡排名第4。國民戰績61勝55敗則維持在國聯東區第2，以及排名外卡第1。

索托單場擊出雙響砲貢獻3分打點，只可惜無法幫助國民拿下勝利。（今日美國）

本賽季表現出色的柯賓，今天主投6局失2分，同樣無關勝敗。（美聯社）

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