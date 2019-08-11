MLB》釀酒人先發「投到吐」 續投奪勝還飆生涯新高10K（影音）

釀酒人投手豪瑟又在投手丘上嘔吐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今在主場迎戰遊騎兵，沒想到才剛開局，釀酒人先發投手豪瑟（Adrian Houser）在傳球失誤後突然「投到吐」，讓現場所有人全都看傻眼，而更驚人的是，豪瑟吐完之後不但繼續投球，拿下勝投，還飆出單場生涯最高的10K。

豪瑟今在主場掛帥先發，1局上面對遊騎兵打者就連飆2次三振，不過接下來面對安祖斯（Elvis Andrus）的投手前滾地球，卻在傳球時發生失誤讓打者上壘後，突然身體不適，直接在投手丘後方嘔吐，不過經過短暫休息之後，豪瑟然上場繼續投球，也再度飆K解決歐多（Rougned Odor），結束這個半局。

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沒想到吐完之後，豪瑟續投卻大殺四方，接下來5局投球僅被敲出3安打失1分，還飆出自己生涯最佳的單場10次三振，最後釀酒人以3：2險勝遊騎兵，豪瑟也收下個人本季第5勝。

不過這其實已經不是豪瑟第一次「投到吐」，去年6月當時剛從小聯盟升上大聯盟的豪瑟，也曾在後援對費城人的比賽中投到嘔吐，而且當時他還吐了2次，那時他表示是因為天氣太熱沒吃飽，加上回大聯盟實在太緊張才會吐。

今天賽後豪瑟被問到身體狀況時，表示自己目前已經沒什麼大礙，甚至認為當下根本就沒有感覺到噁心，只是自己突然毫無預警就吐了，而最後他也忍不住搞笑地說：「如果之後每次我都能夠像今天投得那麼好，那多吐幾次好像也沒關係。」

不過吐完之後，豪瑟卻越投越猛，最後不但摘下勝投，還飆出大聯盟生涯新高的單場10K。（ USA TODAY Sports）

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