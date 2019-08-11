MLB》陳偉殷近期連飆好投 馬林魚總教練有話要說

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕34場出賽防禦率6.24，雖然帳面上這個成績不太好看，不過邁阿密當地媒體也認為，台灣左投陳偉殷近期的長中繼表現好多了，殷仔最近3場出賽、連9局無失分。《太陽哨兵報》撰文指出，馬林魚目前將陳偉殷視為吃局數投手，試圖最大化他的價值。

昨日殷仔投出3局無失分的本季代表作，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後表示：「他很有貢獻，我知道他這季也被敲了一些安打，但只要你撇開薪水層面──雖然這很難──你會知道這傢伙做的。你看看他這場的投球，你會知道他很有貢獻。」

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馬丁利說：「他在面對左打出局的部分很有貢獻，也許這並不是我們一開始簽下他時所預想的，但這就是他的價值所在，以及幫助球隊渡過整季。」

陳偉殷在2016年與馬林魚簽下5年8000萬美元合約，今年球季年薪2000萬美元，明年則為2200萬美元，馬林魚卻決定將他移往牛棚，也難怪馬總要說「如果撇開薪水層面」這句話。

34歲的陳偉殷短期內回歸先發看似無望，報導指出，27歲的伍雷納（Jose Urena）因為椎間盤突出，缺陣2個月，最近已經開始練投，準備回歸先發輪值。



馬丁利。（資料照，美聯社）

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