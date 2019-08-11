MLB》普拉多10局再見犧牲打 馬林魚克服4分落後逆轉勇士（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國東爐主於主場迎戰龍頭勇士，兩隊先發投手前7局表現皆相當完美，馬林魚的阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）和勇士的新人王大熱門索洛卡（Mike Soroka）互送對手7顆鴨蛋，勇士在8、9兩局共攻下6分，一度落後4分的馬林魚於9下追平比數，並在10局下半靠著普拉多（Martin Prado）的高飛犧牲打，最終馬林魚以7：6氣走勇士。

普拉多擊出再見高飛犧牲打，幫助馬林魚以7：6氣走勇士。（法新社）

勇士先在8局上半，靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）和佛里曼（Freddie Freeman）接連擊出安打得到3分。8局下半，馬林魚代打上陣的葛蘭德森（Curtis Granderson）先用一發陽春砲追回1分，再靠著安德森（Brian Anderson）打出帶有1分打點的一壘安打，一共打回2分。

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9局上半，勇士的卡馬戈（Johan Camargo）用一發3分砲將比數拉開至4分差，看似勝券在握的勇士卻在9局下半被馬林魚大反攻，馬林魚靠著連續6支安打出現一共轟下4分打局追平比分。勇士9下上場救援的梅倫森（Mark Melancon）僅抓到1個出局數後被敲4支安打，悲慘地失掉4分。

今天被打爆的梅倫森，9局下半掉4分被逼進延長。（今日美國）

10局上半勇士無所獲，10局下半拉米瑞茲（Harold Ramirez）先擊出安打上壘後，再靠著投手牽制失誤站上三壘，接著普拉多以一個再見高飛犧牲打將比賽勝利留在主場，最終馬林魚以7：6擊敗勇士。

索洛卡今主投7局僅被敲3安無失分無關比賽勝敗，ERA則下修到2.32，10局下半上來投球的紐康柏（Sean Newcomb）投0.1局失1分苦吞本季第2敗。阿爾坎塔拉主投7.2局被敲5安失3分無關勝敗，布里格漢（Jeff Brigham）後援1局無失分收下本季第2勝。

勇士目前戰績69勝50敗依舊穩坐國聯東區龍頭寶座，馬林魚44勝72敗持續在全國聯敬陪末座。

索洛卡今投7局無失分，表現相當優異，只可惜未能收下勝投。（法新社）

阿爾坎塔拉投7.2局失3分無關勝敗。（美聯社）

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