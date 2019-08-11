足球》巴薩億元男建功了！ 葛里茲曼加盟後首進球

葛里茲曼本場踢進加盟巴薩後首顆進球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏巴薩的最重磅收購，以1.2億歐元將法國前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann）從馬競帶到諾坎普球場，巴薩與拿坡里在北美的友誼賽第2場，葛里茲曼於比賽下半場踢進個人加入巴薩後首顆進球，再加上蘇亞雷斯（Luis Suárez）單場獨進2球的表現，最後巴薩以4：0大勝拿坡里。

巴薩與拿坡里在美國舉辦兩場友誼賽，雖然隊長梅西因腿傷未隨隊前往美國，首場在邁阿密開踢，巴薩仍舊以2：1獲勝。第二場次在全球最大球場–密西根體育場開踢，主要為舉辦美式足球賽的場地，一個可容納超過10萬人的球場，上半場兩隊戰成0：0平手。

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下半場比賽第48分鐘，蘇亞雷斯先踢進全場首顆進球，接著比賽第56分鐘，法國帥哥葛里茲曼接獲隊友橫傳踢進球隊的第2球，這也是他加盟巴薩以來的首顆進球，隨後比賽第58分鐘蘇亞雷斯以一記「世界波」再度破門，完成個人梅開二度。

最後比賽第63分鐘，小將登貝萊（Ousmane Dembélé）再補上一粒進球錦上添花，幫助巴薩本場以4：0獲勝，兩場比賽下來總計巴薩以6：1輕取拿坡里，替這次北美行劃下完美的句點，以絕佳狀態迎接即將開季的西甲聯賽。

蘇亞雷斯本場面對拿坡里踢進兩顆進球。（法新社）

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