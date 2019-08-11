中職Live》林宥穎、范國宸敲打點 悍將 4：0 兄弟

第二局

2下，林智勝中間方向安打上壘，周思齊飛球出局，黃鈞聲飛球被接殺，林智勝回壘不及遭到雙殺。

2上，于孟馗選到保送，李宗賢擊出游擊方向強勁滾地球，岳東華精彩擋下傳一壘出局，于孟馗藉著打帶跑戰術上二壘，林宥穎打出游擊穿越安打，周思齊在處理球時漏了一下，于孟馗跑回來得分，悍將 3：0 兄弟，一出局，一壘有跑者。楊晉豪左外野方向安打，一、二壘有跑者。萊福力保送王正棠形成滿壘。范國宸敲出內野安打帶有打點，悍將 4：0 兄弟，悍將續佔滿壘。林益全游擊方向飛球出局，二出局。林哲瑄飛球出局。

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第一局

1下，吳東融打出投手方向的強襲內野安打上壘，王威晨中外野方向深遠飛球出局，彭政閔左外野飛球出局，詹子賢敲出左外野方向安打，一、二壘有跑者。張志豪被三振，三出局。

1上，楊晉豪選到保送，王正棠一壘滾地球造成對手失誤，一、二壘有跑者。范國宸右外野飛球出局，二壘跑者推進到三壘，林益全高飛犧牲打帶有打點，悍將 1：0 兄弟。林哲瑄右外野二壘安打帶有打點，悍將 2：0 兄弟。高孝儀被三振，三出局。

熊讚開球。（記者林正堃攝）

兩隊先發陣容

富邦悍將

楊晉豪 , 3B

王正棠 , 2B

范國宸 , 1B

林益全 , DH

林哲瑄 , LF

高孝儀 , CF

于孟馗 , RF

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

先發投手：陳仕朋

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中信兄弟

吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

彭政閔 , DH

詹子賢 , RF

張志豪 , CF

林智勝 , 1B

周思齊 , LF

黃鈞聲 , C

岳東華 , SS

先發投手：萊福力

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