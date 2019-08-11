中職Live》首局猛獅狂攻5分大局 猿1：5獅

第三局

第二局

二局上，陳俊秀敲出深遠二壘安打，廖健富擊出二壘彈跳球出局，跑者上到三壘。郭嚴文擊出二壘滾地球出局，陳俊秀跑回本壘得分。下一棒林承飛擊出二壘安打，但鍾承祐無法延續攻勢。

第一局

一局下，林靖凱擊出內野安打，並成功盜上二壘。林安可保送上壘後，潘武雄敲出一分打點安打，助獅隊先馳得點。高國慶擊出平飛安打，形成滿壘，下一棒蘇智傑擊出內野滾地球出局，但帶有一分打點。隨後一壘跑者盜壘成功，加上捕手傳球失誤，三壘跑者回本壘得分。江亮緯遭到三振後，潘彥廷靠著失誤上壘，三壘跑者再跑回球隊第4分。 黃恩賜、郭峻偉再連續擊出安打，首局統一獅取得5分領先。

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一局上， 陳晨威率先敲出中線安打，但林立擊出雙殺打。下一棒藍寅倫保送上壘，不過林泓育擊出二壘滾地球出局，首局桃猿留下殘壘。

Lamigo桃猿先發打線：

1.陳晨威 CF

2.林立 3B

3.藍寅倫 LF

4.林泓育 DH

5.陳俊秀 1B

6.廖健富 C

7.郭嚴文 2B

8.林承飛 SS

9.鍾承祐 RF

先發：冠猛



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統一獅先發打線：

1.林靖凱 2B

2.林安可 RF

3.潘武雄 DH

4.陳鏞基 1B

5.蘇智傑 LF

6.江亮緯 CF

7.潘彥廷 3B

8.黃恩賜 SS

9.郭峻偉 C

先發：瑞安

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