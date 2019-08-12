MLB》季初扛住條紋軍打線卻遭下放 洋基大物力拚重返大聯盟

佛雷瑟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊年輕外野手佛雷瑟（Clint Frazier），在今年登上大聯盟後敲出11轟，卻因為洋基換來重砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion）而被下放小聯盟，他也在受訪時分享了自己的心情，以及想重回大聯盟的決心。

佛雷瑟身為洋基隊前大物新秀，今年開季打出不俗的攻擊表現，轟出11發全壘打，打擊三圍.283/.330/.513，在「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等人受傷期間貢獻穩定輸出。卻在6月因為交易被下放3A，再加上本季他的守備表現不佳，以及塔克曼（Mike Tauchman）驚人的攻守表現，讓他至今都回不了大聯盟。

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佛雷瑟至今繳出的防守數據並不好看。（資料照，今日美國）

佛雷瑟的打擊雖然有著聯盟平均之上的水準，更被總管誇讚擁有「史詩級揮棒速度」，但讓他待在3A的主因就是他貧弱的守備能力，本季他的進階守備數據UZR為負的4.2，UZR/150則是負的18.0，這也導致他本季的綜合貢獻值（fWAR）僅有0.3，遠不如攻守都好上不只一階的塔克曼的2.3。

佛雷瑟開季的進攻表現相當亮眼。（資料照，美聯社）

總管凱許曼（Brain Cashman）希望佛雷瑟不要只是一位僅有棒子的球員，因此他便親自打電話給他，同時並要求3A的防守教練Julio Bordon萊幫助他的守備能力。佛雷瑟說：「我所有的能量都用來成為一位更好的防守球員，如果我有幸接到叫我回大聯盟的電話，我希望能重回外野並引起那些觀眾的注目，讓他們知道：『哇！原來這傢伙在3A真的很拚』。」

過於專注在防守面上，或許多少能解釋，為何佛雷瑟本季在3A的打擊成績沒有比在大聯盟來得好，今年他在3A的打擊三圍是.237/.286/.444，有著7發的全壘打，打擊水準在聯盟平均之下。佛雷瑟透露，他認為自己不在大聯盟是件瘋狂的事情：「我知道我還是個未完成品，但我不知道是否真的有人在大聯盟是完成品。我認為我在各個方面上都還需要再次去被大聯盟的投手以及防守測試一遍。」

儘管現在的狀態並不如佛雷瑟所期望，但他也承認這是自己所造成的：「我不能為我自己的狀況感到生氣，因為最終還是我讓自己落到現在這個位置上的。」

或許過不久，球迷就能看到佛雷瑟回到洋基陣中。（資料照，法新社）

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