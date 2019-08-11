中職》疑不滿判決挑釁主審 萊福力誇張動作引熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日兄弟與富邦之戰，兄弟洋投萊福力因不滿主審蘇建文，以及一壘審尤志欽的判決，下場時做出誇張動作嘲諷主審，差點遭到驅逐出場，這個動作也引發了網友的激烈討論。

首局富邦就靠著串連攻勢先打下1分，而在林哲瑄打擊球數1好1壞時，林哲瑄疑似揮棒過半，主審蘇建文請一壘手尤志欽判為沒有揮棒過半，兄弟總教練伯納氣到跑出來抗議，萊福力也對這個判決相當不滿。林哲瑄隨後就敲出帶有打點的二壘安打，該局悍將一共拿下2分。

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林哲瑄這球被判定出棒沒有過半，導致柏納與萊福力兩人都相當不滿。（圖片擷取自CPBLTV）

萊福力疑似因為這個判決影響表現，並多次在這場比賽表現出對於好球帶的不滿，他在第三局上半就失掉6分被換下場，下場後他對主審蘇建文作出明顯的挑釁動作，兄弟首席教練丘昌榮馬上衝上場，讓萊福力免於被主審驅逐出場。

這個判決也引發網友熱議，有網友表示：「尤O欽不意外」也有網友認為，都已經揮棒過半這麼明顯了，主審應該可以自己判才對吧。也有人表示萊福力的動作很有創意「他每次嗆裁判都蠻有創意的」。

這場比賽萊福力僅投2.1局就狂失6分（4分自責），創下本季最短的先發局數。

萊福力退場時口中唸唸有詞，差點和主審起衝突（記者林正堃攝）

萊福力退場時口中唸唸有詞，差點和主審起衝突（記者林正堃攝）

萊福力退場時口中唸唸有詞，差點和主審起衝突（記者林正堃攝）

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