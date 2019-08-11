中職》廖乙忠「曬陽」級表現 差點投出完封

兄弟先發廖乙忠。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟廖乙忠今天差點投出生涯第1場完封勝，推手竟然是大部分投手避之唯恐不及的大太陽！

廖乙忠上半球季末首度上到一軍，之前5場先發最多失7分、最少失2分，今天力投8局無失分，只被擊出3支安打。

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廖乙忠表示，因為週五的比賽受到颱風影響延賽而形成雙重賽，使得他變成投午場，因為之前在二軍都是中午比賽，很習慣在大太陽底下投球，投起來反而得心應手。

兄弟總教練伯納指出，廖乙忠今天混合各種球路破壞打者平衡，能夠用偏高的直球引誘出棒，變化球也能投到邊邊角角，廖乙忠上一場被打爆，主因就是變化球都投到紅中的位置，今天的進壘點則相當優異。

中信兄弟總教練伯納。（資料照，記者陳志曲攝）

廖乙忠上一場對統一獅先發5局失7分，他表示，為了修正變化球偏高的毛病，最近牛棚練投都刻意壓低，即使投成挖地瓜也沒關係，一球一球去做修正，其實今天也有好幾球投得很離譜，感謝捕手高宇杰幫忙擋下來。

廖乙忠生涯單場最多投120球，今天投完8局用了113球。廖乙忠表示，有想過要挑戰完封，不過，教練團的調度也是為了保護他，只要持續保持好的投球感覺，一定有機會再挑戰。

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