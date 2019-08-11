中職》花蓮瘋狂9轟 蘇智傑人生首次單場3響砲

蘇智傑生涯首度單場三響砲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮上映「安可秀」，超級新秀林安可先敲生涯首安，隨後掃出首轟，兩個願望一次滿足，獅隊火力全開，全場狂敲22支安打，兩隊合敲9轟，包含蘇智傑單場三響砲，最終就以19:8大勝Lamigo桃猿，陳俊秀第8局在家鄉敲生涯百轟是猿軍少數亮點。

陳俊秀百轟出爐。（記者陳志曲攝）

昨天林安可生涯首秀單場4支0、慘吞2K，桃猿以10:0痛宰獅隊，賽後林安可說，「他們真的很會打，厲害！」獅隊今還以顏色狂勝對手，林安可第2局擊出內野安打，生涯首安出爐，苦主是冠猛，第5局從賴智垣手中轟出左外野3分砲，生涯第8打席全壘打就開張，另獲2保送。

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林安可生涯首轟出爐。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿賴智垣被林安可敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

「沒想過那麼早首轟。」林安可表示，首安打的太鳥了，就想說之後要打紮實一點的安打，對賴智垣算熟悉，掌握失投球開轟，很開心，首安和首轟球有拿回來，要獻給家人。

蘇智傑7月打擊率僅1成80，61打數擠出2轟，今打擊手感復甦，單場6支4，打下6分打點，獲選單場MVP，5局下轟右外野超大號兩分砲，這球飛出場外，6局下敲中外野陽春砲，8局下再補上一發陽春砲，連3打席開轟，另跑出兩次盜壘成功，打跑俱佳。

蘇智傑表示，打棒球以來第一次單場打出三支全壘打，首打席較謹慎，比分拉開後打得比較自在，第8局上就是想打長打。

兩隊6人一共敲出9發全壘打，賽後也獲頒獎金。（記者陳志曲攝）

桃猿先發洋投冠猛只撐1局被敲7安失7分吞敗 累計防禦率升至5.66，來台首勝還未入袋，桃猿已簽下多米尼（暫譯）作為第4名洋投，冠猛能否繼續效力還是未知數，教頭洪一中強調，要等新洋投抵台並看過投球才能評估。

Lamigo桃猿先發投手冠猛。（記者陳志曲攝）

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