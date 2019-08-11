排球》三大主因 台灣男排實力直逼中、日、韓頂尖強權

台灣男排近年在國際賽的成績突飛猛進。（照片取自 AVC - Asian Volleyball Confederation）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男排近年在國際賽成績突飛猛進，去年雅加達亞運拿下睽違20年的銅牌，今年U23男排錦標賽，則連剋強敵中國、日本和印度，隊史首度奪下金牌。

聘請外籍教練、拉長集訓期間和建立一、二軍制度，此三大因素，逐漸打造台灣男排成為亞洲一級強隊。

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台灣排球從去年起推出一系列長期培訓的計畫，全國排球協會秘書長鄭松益表示，去年亞運代表隊集訓超過半年，是史上訓練期最長的排球國家隊，球員彼此間默契佳，成果也反映在成績上。

去年9月，排協決定擴大國家隊名單，男、女排皆從18人翻倍到36人，協會派人從高中聯賽、大專聯賽和企業聯賽尋才，廣納有潛力的球員進入國家隊，並設置一、二軍制度，將狀況最好的選手留在一軍，形成良性競爭。

台灣男排近年在國際賽的成績突飛猛進。（照片取自 AVC - Asian Volleyball Confederation）

國家隊今年男、女排皆啟用外籍教練帶隊，台灣男排聘請曾在菲律賓和北韓國家隊執教的塞爾維亞布瑞尼斯拉夫掌兵符，女排則由前日本國家隊助理教練黑葛元浩二執教。

鄭松益透露，希望藉由外籍教練，帶來一些新的觀念和打法，尤其女子隊去年亞運創下隊史首度無緣8強的難堪紀錄，做改變是必要的。

未來排協也將積極找尋歸化洋將，讓台灣排球朝世界頂尖球隊邁進，目前鎖定中纖女排隊184公分馬來西亞劉美菁，和北市大越南籍的譚緹。鄭松益笑說，「協會都有積極與她們談歸化的可能，希望他們能長留台灣，甚至開玩笑，如果歸化不容易，還打算介紹男朋友，若結婚就能順理成章拿到身分證。」

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