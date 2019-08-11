羽球》成功並非偶然 台灣一哥周天成投資自己拚出佳績

羽球一哥周天成。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界羽球排名躍升新高第二的台灣一哥周天成，為追求場上好表現，精益求精不斷突破，本週返台除自主練球，更自費報名赤足訓練等課程，透過多元方式全方面提升。

結束連3週的亞洲站賽事，周天成帶著2冠榮耀風光返台，但成功並非偶然，長時間的苦練反映在成績上，小天也透過接觸不同運動，包括皮拉提斯、肚皮舞等，加強肌肉延展性，提升處理球的穩定度，場上的動作也更加精細。

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周天成與物理治療師高敏珊週末一同參與詮邦國際舉辦的赤足訓練課程，藉由專業講師「白白」白凱瑩的實務指引，瞭解腳底延伸的筋膜，如何影響身體各部位機能，小天說：「這算是預防的概念，知道得更多，也能避免運動傷害發生。」

羽球一哥周天成。（記者方賓照攝）

赤足訓練在於學習運用對的施力點，調整姿態減少代償，周天成認為，不只是羽球員，只要是運動選手都很需要，「如何從正確姿勢發力，也能知道在場上如何更省力，這對球員來說十分重要。」

不少體適能教練也報名此次課程，參加每半年舉辦一次的講習提升專業知識，傳遞其學員更正確觀念，詮邦國際總經理李沅明也希望能顛覆過往在訓練上「沒有痛苦沒有收穫」的想法，朝「預防重於治療」的觀念前進，動得正確減少受傷可能，也能提升運動表現。

周天成結束3天的筋膜訓練、赤足訓練課程，明至國訓中心練球，預計週四飛往瑞士巴塞爾參加19日的重頭戲世界羽球錦標賽，盼能一舉突破8強，目標奪牌。

周天成與物理治療師。（記者方賓照攝）

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