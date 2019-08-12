網球》小威只打4局傷退 19歲地主新星羅傑斯盃首封后

37歲的美國名將小威廉絲，單打決賽只撐4局就傷退。（USA TODAY Sport）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅傑斯盃女網賽於加拿大多倫多落幕，「高齡」37歲的美國名將小威廉絲（Serena Williams）出狀況，單打決賽只撐4局，1：3落後芳齡19的地主超新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）時受傷退出，讓50年來首闖女單壓軸秀的東道主，只花19分鐘就提前攻頂封后。

安德里絲庫自5月法網右肩受傷後，復出首場賽事一路過關斬將殺進冠軍戰，也榮膺1969年後東道主爭后第一人，儘管賽前她坦承壓力不小，甚至有點近冠情怯，但原被視為是場硬仗的冠軍戰，結局卻出乎意外。坐擁絕對地主優勢的非種子火力全開，開賽不久率先破發取得領先，反觀坐擁大滿貫女單23冠的天后小威，則以背部不適為由放棄再戰，被大爆冷門也成就了年輕黑馬傳奇。

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19歲的地主超新星安德里絲庫僅花19分鐘就封后。（法新社）

第8種子小威無緣生涯第73座職業女單金盃、也錯失了賽史第4冠，且自去年3月產後復出，迄今仍未能打破「冠軍荒」，賽後她淚流滿面向現場球迷致意：「我很抱歉，今天我做不到。我嘗試過，但就是無法再打下去。這是艱難的一年，但我們團隊會堅持下去。」



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