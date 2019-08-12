MLB》天使延長賽擊敗紅襪 大谷翔平本季第7次猛打賞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕作客紅襪四連戰賽最終回，天使在延長賽10局以5：4擊敗紅襪，收下二連勝，大谷翔平單場5支3，貢獻2分打點，演出本季第7次猛打賞，連2戰單場至少雙安。

大谷翔平今天擔任先發3棒指定打擊，首打席就敲出左外野安打，幫助天使無人出局攻占滿壘，普侯斯（Albert Pujols）擊出滾地球形成雙殺，但帶有一分打點。2局上天使獲3次保送，2出局滿壘輪到大谷，首球就出棒敲安打回2分，天使3：0領先。

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5局上大谷揮空遭三振，7局上單場第4打席，大谷翔平在滿球數時，擊出左外野安打，達成本季第7次猛打賞，但普侯斯再度擊出雙殺打，大谷翔平沒能跑回分數，9局上大谷擦棒被捕，吞單場第2K，結束生涯首次芬威球場之旅，系列賽四戰合計17支6，有2支二壘安打，貢獻4分打點，吞6K無保送。

大谷翔平賽後表示，能在客場最後一戰贏球很棒，能敲出3安2打點，對球隊勝利有所貢獻，大谷認為每一支安打都打得不錯，他很重視自己每一次的打擊，希望能敲出安打，對於記者提問，若繼續繳出像今天這樣的表現，對手可能會改變對他的佈陣，大谷則說不擔心，也希望自己能繼續有好表現。

大谷翔平生涯首次芬威球場系列戰。（法新社）

大谷翔平貢獻2打點，本季第7次猛打賞。（USA TODAY Sports）

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