甲子園》「不是觸身球！」 他向對手道歉後開轟 感動影片瘋傳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日甲子園球場的比賽，花咲徳栄以3：4不敵明石商，但三年級球員菅原謙伸挨觸身球後選擇繼續打擊，下一球擊出追平陽春砲，讓現場4萬4千位名觀眾大力拍手，菅原謙伸表示已經盡了全力，打出人生最棒的比賽，所以沒有遺憾。

花咲徳栄於2017年拿下夏日甲子園大賽優勝，今年再度選上埼玉代表，首戰對手是兵庫代表明石商，6局打完以2：3落後，7局上1出局無人在壘，輪到三年級捕手菅原謙伸打擊，明石商二年級先發中森俊介續投，首球是一顆偏高壞球。

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中森俊介接著一顆偏高變化球，直接打到菅原謙伸肩膀，主審準備裁定觸身保送，但菅原謙伸主動向主審表示，是自己躬身趨前才被打到，並向明石商球員和休息區致歉，主審遇到此狀況，按規定可自由裁決，他判定壞球，讓菅原謙伸繼續打擊。

投手下一球還是偏高，菅原謙伸出棒將球掃向左外野，形成一支追平比數的陽春砲，菅原謙伸跑壘時右手握拳，肯定自己的表現，場邊隊友和加油團都嗨翻天，但明石商在下個半局連3棒安打，以4：3要回領先。

菅原謙伸向對手致歉後，下一球擊出追平轟。（取自報知體育）

9局上2出局，花咲徳栄最後反攻，明石商仍由中森俊介主投，菅原謙伸再度站上打擊區，2好1壞時擊成右外野飛球，成為最後一個出局數，花咲徳栄以一分差輸球，本屆夏日甲子園大賽畫下句點，熱投135球的中森俊介摘下勝投。

菅原謙伸賽後表示，7局上是因自己趨前才被球打到，是他自己犯錯，高校野球就是要正正當當，所以他向對手道歉，然後繼續打擊，結果下一球擊出追平全壘打，菅原謙伸認為棒球之神讓他開轟，「許多人都在看著這場比賽，這裡是一個神聖的地方，我們代表著埼玉縣，代表花咲徳栄出場。」

儘管沒能延續夏日甲子園大賽，但已是高三球員的的菅原謙伸認為，雖然球隊落敗，但已經打出讓觀眾感動的比賽，自認是人生最棒的一場比賽，他在賽後表示：「因為已經盡了全力，所以沒有遺憾。」

菅原謙伸與隊友擊掌。（取自日刊體育）

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