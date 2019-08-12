MLB》生涯首度對決查普曼 小葛雷諾熱鬥13球獲全場致敬（影音）

〔體育中心／綜合報導〕生涯首度對決終結者查普曼（Aroldis Chapman），藍鳥大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）全力纏鬥13球，最終擊出雙殺打仍獲全場致敬，精彩對決大受好評。

洋基田中將大今天投完8局無失分，9局下續投被敲安打退場，終結者查普曼登板關門，藍鳥推出小葛雷諾代打，這是兩人生涯首度對決，查普曼連兩顆內角直球對決，都讓小葛雷諾揮空，形成2好0壞，下一顆99.8英哩（約159.7公里）火球，被小葛雷諾掃成界外。

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放掉一顆挖地瓜壞球後，小葛雷諾接打3顆界外球，包括一顆飛上左外野第二層看台的界外全壘打，兩人纏鬥10球仍未分出勝負，查普曼隨後飆出今日最快100.8英哩（約161.3公里）伸卡球，但沒能投進好球帶，形成2好3壞。

查普曼接著用滑球搭配，被小葛雷諾擊出第7顆界外球，下一顆再度直球對決，一顆99.6英哩（159.4公里）低球，讓小葛雷諾擊成游擊滾地球，形成雙殺打。查普曼用了13球終於解決分出勝負，小葛雷諾雖然出局，仍獲全場球迷起立致敬。

小葛雷諾擊出雙殺打，仍獲全場球迷起立致敬。（法新社）

查普曼該打席用了13球，是大聯盟10年生涯至今最多，他表示當下心中只有一個想法，就是要解決打者，肯定小葛雷諾打得很好，製造雙殺讓他鬆了很大一口氣，「他讓我得好好工作，我對他投內角球、對他投滑球，沒有然後了，那是一次很棒的投打對決。」

查普曼曾在2011年對過小葛雷諾的父親，當時他只用5球就讓葛雷諾（Vladimir Guerrero）三振出局。洋基總教練布恩（Aaron Boone）形容，當時整個休息室都超緊張，他看得手汗狂飆，蹲捕的羅邁（Austin Romine）也盛讚，小葛雷諾上場代打，還能跟到查普曼的火球，表現非常出色。

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）更是直呼：「我從來沒有看過，有誰擊出雙殺打，然後讓球迷起立致敬的，小葛雷諾與當代最強終結者的投打對決，真的相當精彩，我很喜歡他們倆打球的方式，真的很酷。」

查普曼單一打席用13球，為生涯最多。（USA TODAY Sports）

查普曼獲本季第31次救援成功。（USA TODAY Sports）

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