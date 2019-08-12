網球》蠻牛五捧羅傑斯盃 史上最多35座名人賽冠軍

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙特婁進行的羅傑斯盃男網賽落幕，尋求衛冕的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）火力全開，6：3、6：0痛宰俄國第8種子梅德維夫（Daniil Medvedev），笑擁生涯第35座名人系列賽金盃，無愧為史上最多ATP千分等級大賽之王。

加拿大網壇盛事的羅傑斯盃，自1980年起男、女賽事輪流於蒙特婁、多倫多兩地開打，33歲的納達爾2005、08、13、18、19年掄元，累計斬獲35座千分大賽冠軍，不擴大領先名人賽33冠的塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic），也持續堆高個人歷史紀錄。先前4強對手法國「跳跳虎」蒙非爾斯（Gael Monfils）踝傷退賽，讓左手拍的西國頭號種子兵不血刃晉級，第51度躋身名人賽決戰，也已超越瑞士老天王費德爾（Roger Federer）躍居史上第一。

請繼續往下閱讀...

梅德維夫。（法新社）

納達爾首度與年輕10歲的梅德維夫正面對決，也是後者生涯首場千分名人賽冠軍戰，戰況卻意外一面倒，老經驗蠻牛逼出8個破發點且4度得逞，首盤稍遇頑抗拿下後，次盤連掃6局強勢清盤，只花70分鐘直落2連莊，更給年輕俄男震撼教育。

尋求衛冕的西班牙「蠻牛」納達爾火力全開，痛宰俄國第8種子封王。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法