MLB》神之子甩低潮發威！田中將大8局無失分領洋基奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大今在主場先發對藍鳥，8局僅被敲出3支安打無失分，拋開近期低潮繳出優質先發，可惜9局上續投被敲安後被換下場休息，無緣挑戰完投完封，接替登板的查普曼（Aroldis Chapman）成功關門，最後洋基就以1：0擊敗籃鳥。

此役田中開賽前2局較不穩，首局一上來就被畢歇特（Bo Bichette）敲出安打，不過接下來他馬上回穩先Ｋ掉比吉歐（Cavan Biggio），隊友又逮到想盜壘的跑者，最後再讓賈維斯 （Freddy Galvis）擊出滾地球出局。沒想到2局上，1出局後，隊友守備失誤讓打者上壘，但田中穩下心來三振掉赫南德茲（Teoscar Hernandez），讓費雪（Derek Fisher）敲飛球出局。

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兩度化解危機後，田中將大接下來越投越穩，連續5局都讓籃鳥打者三上三下，直到第8局才被史摩克（Justin Smoak）擊出此役第2支安打，但隨即恢復穩定，先讓下一棒擊出滾地球將跑者封殺，再讓費雪擊出雙殺打，漂亮化險為夷。

歷經4戰低潮，田中將大今8局無失分繳出優質先發，帶洋基奪勝。（美聯社）

洋基打線今同樣遭到藍鳥先發索頓（Trent Thornton）壓制，好在5局上靠著厄謝拉（Gio Urshela）與賈納 （Brett Gardner）突破重圍，先後擊出安打串聯攻勢，替洋基破蛋，也拿下雙方此役唯一分數。

9局上球隊1：0領先時，田中續投，原有機會來挑戰完投完封勝，不過一上場就被祖利（Brandon Drury）敲安，教練團也決定將他換下場，而終結者查普曼一接替登板，就先讓代打的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）擊出雙殺打，之後雖然被畢歇特敲安，但最後送出再見三振順利關門，守住1分領先，與田中將大攜手替球隊拿下勝利。

田中近4場先發表現都不理想，7月26日對紅襪僅投3.1局更狂失12分，寫下自己大聯盟生涯最慘紀錄，不過今他主投8局僅被敲出3支安打，奪4次三振，沒出現任何保送，防禦率降至4.64，也收下個人本季第8勝。

田中將大8局0失分好投，拿下自己本季第8勝。（法新社）

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