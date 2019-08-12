晴時多雲

MLB》金鶯外野手這球讓球迷大崩潰 下一刻上演神展開（影音）

2019/08/12 08:32

金鶯隊反敗為勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯戰績倒數第二的金鶯與戰績最佳的太空人系列戰，經過昨天以2：23遭到太空人摧殘後，金鶯隊今天上演不可思議逆轉勝。

9局上，金鶯還保有1分領先，但是右外野手桑坦德（Anthony Santander）處理布蘭特利（Michael Brantley）的深遠飛球時，不慎「溜手」，不只壘上兩名跑者都回來得分，還被跑出場內全壘打，太空人取得7：5領先。金鶯球迷全絕望了，紛紛發文指出「這球就是金鶯隊這三年來的縮影」。

沒想到，金鶯隊9局下半竟然神奇大反攻，太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）一上場就被敲二壘安打，又投出觸身球，「49億巨砲」戴維斯（Chris Davis）的高飛犧牲打追到1分差，接著下一棒魯伊茲（Rio Ruiz）敲出驚天再見兩分砲，金鶯最後以8：7贏球，終結5連敗。

魯伊茲敲出再見全壘打。（法新社）

歐蘇納救援失敗。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.