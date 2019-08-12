MLB》金鶯外野手這球讓球迷大崩潰 下一刻上演神展開（影音）

金鶯隊反敗為勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯戰績倒數第二的金鶯與戰績最佳的太空人系列戰，經過昨天以2：23遭到太空人摧殘後，金鶯隊今天上演不可思議逆轉勝。

9局上，金鶯還保有1分領先，但是右外野手桑坦德（Anthony Santander）處理布蘭特利（Michael Brantley）的深遠飛球時，不慎「溜手」，不只壘上兩名跑者都回來得分，還被跑出場內全壘打，太空人取得7：5領先。金鶯球迷全絕望了，紛紛發文指出「這球就是金鶯隊這三年來的縮影」。

請繼續往下閱讀...

Your 2019 Baltimore Orioles..



Context: 9th inning with a 1-run lead pic.twitter.com/0HZuPKQ5JQ — Brian Hearn （@bhearn_sports） August 11, 2019

沒想到，金鶯隊9局下半竟然神奇大反攻，太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）一上場就被敲二壘安打，又投出觸身球，「49億巨砲」戴維斯（Chris Davis）的高飛犧牲打追到1分差，接著下一棒魯伊茲（Rio Ruiz）敲出驚天再見兩分砲，金鶯最後以8：7贏球，終結5連敗。

魯伊茲敲出再見全壘打。（法新社）

歐蘇納救援失敗。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法