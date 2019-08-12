MLB》「老大」逆轉3分砲 小熊咬傷紅人穩坐國中龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）今作客面對紅人繳出5支2成績單，包括7局上一發逆轉比分的3分砲，這一棒不只打掉紅人王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）的勝投，更讓自家先發萊斯特（Jon Lester）的敗投解套，終場小熊以6：3踢館紅人，系列賽2勝2敗戰平，報了昨日被打爆的一箭之仇。

小熊「老大」（右）敲出逆轉比分的三分砲。（今日美國）

3局下先是紅人靠著沃托（Joey Votto）和昨日炸裂3響砲的新人阿奎諾（Aristides Aquino）的接連安打攻下2分。5局下再由蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）掃出一發中右外野方向的陽春砲，紅人取得3：0領先。

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蘇亞雷斯本場3打數敲2安，包括一發陽春砲。（今日美國）

小熊攻勢從6局上開始，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）擊出帶有1分打點的二壘安打幫小熊開胡。7局上代打投手棒次的坎普（Tony Kemp）擊出滾地球出局，打回三壘上的隊友，賺進1分打點。

接著海沃德（Jason Heyward）和卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）接連敲安攻占一二壘，布萊恩此時鎖定第一顆球就將小白球送上觀眾席，這發3分砲一棒逆轉比分，8局上再靠著哈普（Ian Happ）的陽春砲增添保險分，最終小熊以6：3帶走比賽勝利。

小熊先發投手來斯特主投5局被敲5安失3分，另送出7張老K無關勝敗，此外還貢獻1支安打，接替萊斯特投球的菲爾普斯（David Phelps）則是投1局無失分，拿下本季第1場勝投，史卓普（Pedro Strop）後援1局成功關門，收下本季第10次就援成功。

紅人先發投手卡斯提歐投6.2局被敲7安失3分，另送出8次三振無關勝敗，羅倫森（Michael Lorenzen）後援上場沒抓到出局數，還被敲2安，包括一發逆轉三分砲，苦吞本季第3敗。

小熊目前戰績64勝54敗，暫居國聯中區龍頭，紅人則是56勝60敗，排名國聯中區第4。

萊斯特今主投5局失3分。（今日美國）

紅人王牌投手卡斯提歐主投6.2局失3分無關勝敗。（法新社）

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