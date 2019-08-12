NBA》林書豪大談聯盟「抱團」風氣 奪冠熱門看好前東家

林書豪受訪時大談聯盟報團風氣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年自由市場自7月1日開市，從第一天起大咖交易新聞就在各大媒體版面瘋狂洗板，許多大咖球星紛紛選擇離開母隊，和其他球星組成雙巨頭，新球季強弱板塊也將大幅變動，而台裔後衛林書豪今在接受中媒《網易體育》訪問，當被問到對於NBA「抱團」風氣時，也提出了自己的看法。

「雖然現在還有點太早，我還很難下判斷。這樣自由市場的確很戲劇性，大家都覺得太瘋狂，新聞也被炒得火熱，」不過林書豪話鋒一轉，表示從另一方面來看，球員一直換隊，或許有可能會影響他們的比賽狀態，像柯瑞（Stephen Curry）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）或是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant），這幾位巨星整個生涯都為同一支球隊付出，仍能締造非凡的成就。

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「球星頻繁做決定，將來會不會影響到以後比賽的打法、水準、市場、觀賞性都是未知，很難說是好事是壞事，但像這樣只打一兩年，然後再去跟好朋友當隊友，最後會是好事還是壞事，我真的不知道。」林書豪說道。

而洛城雙雄快艇和湖人，今夏皆順利網羅重量級巨星，擠下衛冕軍暴龍和上季西部冠軍勇士，翻身成為奪冠大熱門，當被問到覺得哪支隊伍能拿下總冠軍時，林書豪表示若得從市場角度來看的話，他認為昔日東家湖人應該最有機會。

「我覺得沒有哪支球隊最熱門，聯盟已經跟以前不一樣，現在各隊競爭比較均衡，可能有四五個隊奪冠機率都差不多，我覺得沒有哪一支是最強的，」林書豪說道，「但若從市場推廣角度看，應該是湖人隊，畢竟大家都在關注他們，但我想目前若從整體戰力來看，我覺得沒有絕對能奪冠的隊伍。」

新球季湖人球星詹皇（右）將攜手聯盟頂級長人A.戴維斯。（資料照，法新社）

快艇新賽季一口氣將上季FMVP雷納德（左）和喬治（右）納入麾下，成為奪冠熱門球隊。（資料照，法新社）

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