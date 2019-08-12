MLB》山塔納10局驚天滿貫轟 印地安人再登美中龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人作客雙城主場4連戰為美中龍頭之爭的關鍵戰役，前3場比賽拿下2場勝利的印地安人，賽前已將勝場差追至1場差，今天又靠著山塔納（Carlos Santana）在延長10局上半擊出的致勝滿貫砲，終場以7：4氣走雙城，「笑臉人」再度登上美中龍頭寶座。

山塔納於10局上擊出滿貫砲。（法新社）

印地安人一壘重砲手山塔納今繳4打數2安打，包括3局上半帶有1分打點的一壘安打，以及10局上半的致勝滿貫砲，全場貢獻5分打點。先發2棒中外野手亞倫（Greg Allen）今天5支2，包括首局的陽春砲，外帶1分打點。新來的普伊格（Yasiel Puig）也於首局擊出帶有1分打點的二壘打。

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值得一提的是，雙城在9局下半落後2分的情況下，先是靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）帶有1分打點的一壘安打追回1分，並在1出局一二壘有人的情況下，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）補上二壘安打，讓二壘上的跑者回本壘得分，但一壘的跑者卻在本壘前出局。

雙城關鍵再見分在本壘前惋惜出局。（美聯社）

這球印地安人外野手奈昆（Tyler Naquin）和林多（Francisco Lindor）連線，接力將球回傳至本壘抓到代跑的安德瑞安薩（Ehire Adrianza），避免被雙城跑回再見分，幫球隊留有一線生機，若沒有這次的關鍵守備美技，也不會有10局上半山塔納的致勝滿貫砲。

（影片來源：大聯盟官網）

印地安人和雙城目前戰績都是71勝47敗，兩隊並列美聯中區龍頭，美中龍頭之爭可能會打到例行賽最後一刻才分得出勝負。

奈昆除了關鍵回傳球阻殺跑者外，還有一次精彩滑接看似形成安打的球。（法新社）

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