MLB》柳賢振又飆7局好投 神鬼防禦率1.45挑戰103年紀錄

〔體育中心／綜合報導〕先前因脖子疼痛進入10天傷兵名單的道奇韓籍左投柳賢振，今日歸隊在主場對響尾蛇先發，繳出7局無失分的好投，率道奇9：3獲勝，柳賢振獲得本季第12勝（另2敗），防禦率再下降到1.45，全大聯盟最佳，依舊是本季國聯塞揚獎大熱門。

柳賢振再飆7局好投。（USA TODAY Sports）

柳賢振今日雖然首打席就送出觸身球，不過接著讓響尾蛇打者11上11下，直到第4局才被敲本場第一支安打，最後柳賢振用91球投完7局，被敲5支安打，送出2次保送，還有4次三振，沒有失分。

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道奇此役靠透納（Justin Turner）單場敲出雙響砲，貝林傑（Cody Bellinger）、史密斯（Will Smith）也開轟，終場9：3獲勝。透納賽後盛讚柳賢振：「這絕對是投球的藝術，他可以一整年都投到好球帶的四個邊角，讓打者失去平衡，他就像逃脫大師，遇到麻煩時總是可以順利化解。」

透納敲出雙響砲。（法新社）

柳賢振本賽季的防禦率下降到1.45，道奇隊史先發投手單季最佳防禦率則是1916年Rube Marquard的1.58，而「上帝的左手」柯法斯（Sandy Koufax）的最佳成績為1.73，「當代神左」克蕭（Clayton Kershaw）的紀錄則是1.69，目前柳賢振的成績比他們都還略勝一籌。

柳賢振指出：「這很令人難以置信，但就像我先前說過，這不是我自己的功勞，有許多人在我身邊支持我，尤其是我的隊友，幫助我有辦法達到現在這樣的成績，我的目標是保持競爭力投完整季。」

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