MLB》場邊親民玩自拍 神鱒「收編」紅襪球迷

幸運球迷在電梯裡巧遇神鱒。(取自MLB官網)

〔體育中心/綜合報導〕天使本週作客芬威球場,一位幸運的天使球迷,在飯店電梯裡巧遇「神鱒」楚奧特 (Mike Trout),獲得珍貴合照讓他直呼瘋狂,神鱒也在球場「收編」紅襪球迷,親自掌鏡跟球迷自拍。

大聯盟《CUT 4》幽默寫道,想像你正在飯店,準備出發去看球,你穿著你的天使球衣和球帽,打算隨便買個午餐、或是直接去球場,你人在電梯裡,然後那位27號先生出現了,就是那位楚、奧、特。

有位名叫Caleb的天使球迷,就是真的這麼幸運,在電梯裡巧遇了神鱒,他與姐姐都來自南加洲,但姊姊是紅襪球迷,所以兩人選在這個週末,一起去波士頓看天使對紅襪的比賽,讓他們在對的時間、遇到對的人。

身為大聯盟看板球星,神鱒的高人氣也征服不少天使隊以外的球迷,大聯盟在推特放上照片,捕捉到神鱒在場邊「收編」紅襪球迷,只見神鱒親自拿著手機掌鏡,與紅襪球迷玩自拍,幸運的球迷比出「NO.1」的手勢與神鱒合照,開心「被收編」。

What up, what up, Mike Trout in the building. pic.twitter.com/1piCU6Cf5G