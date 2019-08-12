MLB》場邊親民玩自拍 神鱒「收編」紅襪球迷

幸運球迷在電梯裡巧遇神鱒。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使本週作客芬威球場，一位幸運的天使球迷，在飯店電梯裡巧遇「神鱒」楚奧特 （Mike Trout），獲得珍貴合照讓他直呼瘋狂，神鱒也在球場「收編」紅襪球迷，親自掌鏡跟球迷自拍。

大聯盟《CUT 4》幽默寫道，想像你正在飯店，準備出發去看球，你穿著你的天使球衣和球帽，打算隨便買個午餐、或是直接去球場，你人在電梯裡，然後那位27號先生出現了，就是那位楚、奧、特。

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有位名叫Caleb的天使球迷，就是真的這麼幸運，在電梯裡巧遇了神鱒，他與姐姐都來自南加洲，但姊姊是紅襪球迷，所以兩人選在這個週末，一起去波士頓看天使對紅襪的比賽，讓他們在對的時間、遇到對的人。

身為大聯盟看板球星，神鱒的高人氣也征服不少天使隊以外的球迷，大聯盟在推特放上照片，捕捉到神鱒在場邊「收編」紅襪球迷，只見神鱒親自拿著手機掌鏡，與紅襪球迷玩自拍，幸運的球迷比出「NO.1」的手勢與神鱒合照，開心「被收編」。

What up, what up, Mike Trout in the building. pic.twitter.com/1piCU6Cf5G — MLB （@MLB） August 10, 2019

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