MLB》超狂8.2局8K無失分 亞柏格率光芒奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今推派亞柏格（Ryan Yarbrough）擔任先發投手，亞柏格面對水手投出8.2局8K無失分的超威猛表現，再加上索賈德（Eric Sogard）的陽春砲助拳，終場光芒以1：0在這場投手戰中勝出，3連戰橫掃水手，亞柏格則喜收本季第11勝。

亞柏格今投8.2局0失分，超狂表現讓球隊以1：0險勝。（美聯社）

亞柏格全場僅被敲3支零星的安打，分別在2、4和5局下半各一，且全是短程的一壘安打，整場比賽完全沒有遭遇到危機，水手打線幾乎被亞柏格鎖死，至於光芒打線也沒發揮得很好，靠著索賈德於4局上的陽春砲打進全場唯一一分。

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7局下半水手的諾拉（Austin Nola）擊出中右外野深遠的飛球，光芒的中外野手赫雷迪亞（Guillermo Heredia）跑了很長一段距離後小跳躍接殺，接完還撞上全壘打牆，幸好球並沒有被撞出來，完成這次美技接殺，沒收了諾拉可能的長打。

（影片來源：大聯盟官網）

亞柏格今天主投8.2局僅花99球就被換下，接替投球的帕岡（Emilio Pagan）花2球抓下最後一個出局數，收下本季第10次就援成功。水手中繼上場的雷布藍克（Wade LeBlanc）投6局被敲5安失1分的表現相當優異，只可惜隊友打線不捧場而吞下本季第6敗。

光芒目前戰績69勝50敗美聯東區排在第2，僅次於龍頭洋基，外卡排名則是排在第2。水手戰績48勝71敗在美聯西區敬陪末座。

索賈德擊出致勝陽春砲，攻下全場唯一一分。（法新社）

亞柏格（右）差一個出局數就能收下完封勝。（美聯社）

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