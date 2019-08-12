世錦賽》陳雨菲提前碰上戴資穎 女單籤表重抽中國媒體叫苦連天

新籤表出爐後，中國一姐陳雨菲恐怕將在4強遇上戴資穎，讓許多中國媒體叫苦連天。（外電資料照）

〔體育中心／綜合報導〕19日即將登場的2019羽球世錦賽，日前發生罕見事故，世界羽聯（BWF）發聲明表示，由於「有一名球員錯誤地被放在女單名單上」，所以女單籤表將重抽籤，而重抽後中國好手陳雨菲變成得提早與強敵台灣一姐戴資穎交手，讓中國媒體和網友們全都叫苦連天。

日前因為世界羽聯誤植女單參賽名單，只好重新抽籤，不料整個女單籤表大變，世界第3的中國女單一姐陳雨菲，原本分在籤表上半部但重抽後卻變成下半部，和名列第2種子的強敵戴資穎分在同一區，4強恐怕就得與小戴碰頭；而原本被分在下半部的另一名中國好手何冰嬌更慘，重抽後則變成上半部，最快8強就得碰上世界球后的日本名將山口茜，讓中媒全都叫苦連天。

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有媒體認為，相較起原本4強賽有可能碰上的世界球后山口茜，陳雨菲在新籤表不管是碰上的戴資穎或印度一姐辛度，想晉級難度都比對上山口茜來得更大。

陳雨菲過去跟山口茜交手戰績是6勝10負，跟辛度則是3勝5負，對上戴資穎更是絕望的1勝12負；而何冰嬌過去10次與山口茜碰頭，也僅拿下過1勝，讓許多中國網友看到新籤表後，紛紛大喊：「實在太不公平」。

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