中職》12強無意「重出江湖」 陳鏞基點名兩人有潛力扛三壘

12強三壘手人選，陳鏞基推薦兩位後輩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於年底12強賽三壘防區的台灣隊隱憂，36歲的統一獅老將陳鏞基在兩年前宣布從國家隊退役後，已無意再「重出江湖」，但他點名中信兄弟王威晨、桃猿林立，都是國家隊三壘人才。

攸關台灣棒球重返奧運的12強賽將於11月開打，目前中職已啟動相關情蒐工作，擔任台灣隊牛棚教練的王建民本週開始也在美國觀察旅外球員情況。由於大聯盟並不開放各隊40人名單內球員出賽，台灣隊除了先發投手戰力堪憂，三壘防區最近也成為討論重點。

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由於旅美好手張育成在印地安人40人名單恐無法參賽，台灣隊可能必須仰賴中職三壘手，只是攻守俱佳人才難覓，成為隱憂。但在上屆12強賽替台灣陣守三壘的陳鏞基卻不悲觀，他認為中職不乏潛力好手。

陳鏞基認為，像王威晨、林立都是國家隊三壘人才，「威晨在守備上不錯，雖然砲管不大，但他有速度，又是左打、守備穩定。如果要砲管大，則可考量林立，他的打擊能力很好，可能守備方面比威晨差一點點，就看教練團怎麼取捨。」

中信兄弟王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

Lamigo桃猿林立。（資料照，記者陳志曲攝）

「我覺得他們都是有潛力可以應付這個比賽，我覺得就是讓他們打，他們會成長，就看教練團要怎麼去用。」陳鏞基說。

在2017年3月經典賽結束後，陳鏞基就已宣布在國家隊退休，他對於年底12強賽也沒有任何眷戀，強調自己需要多些時間陪伴家人。「像前幾年打12強、經典賽，幾乎打完例行賽，就去國家隊報到，打完沒多久，又要春訓，球季賽又要開始，幾乎沒有時間在家裡。」陳鏞基的女兒6歲，兒子才4歲，他希望能在球季結束後有時間和兩個小孩相處。

不過陳鏞基對自己的職棒生涯並不輕言退休，表示能打多久算多久，「年齡不是問題，能不能打比較重要，實力比較重要。」

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