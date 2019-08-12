英超》慘！ 藍帕德執教切爾西英超首戰竟4球慘敗曼聯

藍帕德執教藍軍的英超首戰，被曼聯震撼教育一番。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超賽事於8月10、11週末開踢，首輪賽事中最受矚目的當屬曼聯主場迎戰切爾西，兩大豪門正面對決，這是英格蘭傳奇中場藍帕德（Frank Lampard）值教「藍軍」的首場比賽，沒想到作客曼聯主場慘遭血洗4球，4：0的分差也是「紅魔」自1965年以來擊敗切爾西的最大比分差。

比賽第17分鐘，曼聯前鋒拉許福德（Marcus Rashford）在禁區被絆倒，主裁判罰1顆12碼點球給紅魔，由拉許福德自己操刀主罰，並穩穩踢進球網，替曼聯手開紀錄，上半場曼聯以1：0暫時領先。

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拉許福德本場攻進2顆進球。（法新社）

下半場比賽第65分鐘和67分鐘，法國前鋒馬歇爾（Anthony Martial）和拉許福德接連兩顆進球把藍軍打傻，瞬間將比分拉開至3分差，比賽第81分鐘，替補上陣的詹姆斯（Daniel James）再補進一顆球錦上添花，最終曼聯以4：0大勝切爾西。

英超首輪賽事中，豪門強隊幾乎都取得勝利，包括開幕戰的利物浦以4：1大勝升斑馬諾維奇城，曼城靠著史特林（Raheem Sterling）的「帽子戲法」以5：0血洗西漢姆聯，另外兵工廠1：0戰勝紐卡索聯，新科歐冠亞軍熱刺以3：1擊敗阿斯頓維拉。

曼聯上週才補進史上最貴的後衛馬怪爾（Harry Maguire），及早先前從水晶宮購入的潛力右後衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka），在後防線上的補強是曼聯休賽季的重點，期望改善上賽季後防疲軟的症狀。雖比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）離去，但英超首戰就攻下4分的紅魔，進攻火力現階段看來並無問題。

反觀受到歐足聯轉會禁令影響的切爾西，被禁止兩個轉會窗收購球員，因此沒能補強就算了，除了出走陣中王牌阿札爾（Eden Hazard）外，另還有兩名中後衛卡希爾（Gary Cahill）和路伊茲（David Luiz），替補球員的表現將是切爾西這季爭英超前四，甚至是爭冠最重要的課題。

身價最高的中後衛馬怪爾，身披紅魔戰袍初登板。（路透）

年僅21歲的比薩卡，這賽季將擔起曼聯右後衛的重責大任。（路透）

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