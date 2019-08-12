MLB》田中將大久違復活 紐媒讚：有機會當回王牌（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基田中將大今對藍鳥8局無失分摘勝，一度連續解決17名打者，中止個人先發連8場失分，為倫敦賽後最佳表現，賽後點出能夠維持表現是關鍵，紐媒認為田中將大已經不被視為王牌，但若繼續有好表現，有機會拿回王牌頭銜。

今天賽前，田中將大自倫敦賽以來場場失分，31.2局狂丟36分責失，期間防禦率高達10.23，被打擊率3成40，但他今天在客場大復活，投完8局只用91球，雖然挑戰完投失敗，仍是倫敦賽後個人最佳表現。

請繼續往下閱讀...

田中將大賽後透過翻譯指出，關鍵在於能夠維持表現，這是他前幾場先發沒能做到的，但今天他維持得相當好，總教練布恩（Aaron Boone）盛讚，田中將大的好表現，完全就是球隊正需要的，投得相當有效率，尤其是中間幾局，表現相當穩健，球隊真的很需要這點。

田中將大久違大復活。（美聯社）

田中將大今天用了36顆滑球，比招牌快速指叉球的28顆還多，田中將大表示，他並沒有計畫要用很多滑球，但今天滑球的感覺比較好，然後他也會觀察打者，試著破壞打者的節奏，他9局下續投3球，被敲安後退場，由查普曼（Aroldis Chapman）關門守住勝利。

《紐約郵報》以「洋基超需要田中將大這次反彈」為題，細數田中將大自倫敦賽後，表現投得有多掙扎，但洋基在19天內打了17場比賽，連3場對藍鳥打得掙扎，田中將大及時回神，真的來淂正是時候，認為田中雖然已經不再被當成王牌看待，但只要他多投出幾場像今天這樣的表現，也許有機會拿回王牌頭銜。

紐媒認為田中將大有機會當回王牌。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法