MLB》8.2局99球被換掉 光芒先發無緣生涯首場完投（影音）

〔體育中心／綜合報導〕只差一個出局數，光芒左投亞柏格（Ryan Yarbrough）就能完成生涯首場完投，但總教練決定換投，他賽後坦言確實有點小生氣，但很高興球隊贏球、橫掃對手，總教練凱許（Kevin Cash）也解釋換投是有所考量。

亞柏格今天先發對馬林魚，8局投完只用89球，沒有丟掉任何分數，9局上上場續投，用10球製造2個滾地球出局，距離生涯首場完投，只差最後1個出局數，球數來到99球，但總教練決定換投，由帕岡（Emilio Pagan）接手投完比賽。

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亞柏格賽後坦言很想投完比賽，被換掉確實有點小生氣，但他覺得這是總教練的意願，相信總教練也很想讓他投完，強調自己沒有因此而對任何事情感到憎恨，牛棚接手投得很棒，只用2球結束比賽，「我們贏得球賽，在這次系列賽橫掃了去年打爆我們的隊伍，我們對此感到很興奮，搭機前往教士球場的航程會很開心。」

亞柏格投了8.2局被換下場。（美聯社）

對於換投決定，總教練凱許表示，球隊正在衝刺外卡，必須贏得球賽，當時有先跟投手教練史耐德（Kyle Snyder）討論，考量水手將輪回首棒，展開第四輪對決，剛好前兩棒都是左打，所以決定讓今天對左打壓制力佳的亞柏格，9局下登板再投2人次，不會對到第3棒、右打的桑塔納（Domingo Santana）。

然而亞柏格退場後，馬林魚也更換代打，讓右打的桑塔納退場，由左打的納瓦耶茲（Omar Narvaez）上場打擊，接手的帕岡只用2球就完成任務。「我們當時想，桑塔納會是第三個上來打的，覺得讓帕岡對他比較好，這是一個很困難的決定，特別是亞柏格今天為我們投得這麼好，但我們覺得，換投讓我們有最好的贏球機會。」

亞柏格本季曾對紅襪先發7.2局、單場用110球都是生涯最高。（法新社）

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