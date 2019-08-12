青少棒》LLB世界青少棒錦標賽 台灣首戰大勝澳洲

新明國中LLB世界次青少棒錦標賽10比0戰勝澳洲，取得首勝。（桃市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市新明國中所組成的台灣青少棒隊，參加2019世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽，今天首戰對上澳洲拿下10比0的首勝，此戰由潘詳淯掛帥先發，主投2局20顆球、3次三振、無失分；第三局由許庭綸接手投球，投三局44顆球、6次三振，只被擊出1支安打，無失分，滴水不漏的防守，讓澳洲隊一分未得。

首局新明國中王緯綸先選到保送上壘，接著胡孟智短打跑出內野安打，攻佔一二壘，田明倫用短打護送隊友至二三壘，緊接著李勛傑打出左外野方向高飛犧牲打，打下台灣隊的第1分，以1比0領先澳洲隊。

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接著，第二局潘詳淯首打席上場就打出陽春全壘打，接著廖永詮、彭立弘接連被保送攻佔一二壘，王緯綸以短打推進跑者至二三壘，田明倫適時擊出深遠安打，帶有2分打點，緊接著李勛傑、吳敬恩也獲保送上壘，黃博言把握得點圈機會，再打出2分打點的安打，此局攻下5分，以6比0領先澳洲隊。

第五局台灣隊攻勢再起，靠著許庭綸保送，隨後盜上二壘，再利用暴投上到三壘，接著彭立弘適時擊出安打，帶有1分打點，彭立弘再趁著澳洲隊的三個暴投再跑回1分，緊接著王緯綸、胡孟智也選到保送，田明倫把握機會，打出中右外野方向安打，跑回2分，此局又攻下4分，在五局提前結束比賽，終場以10比0戰勝澳洲隊，拿下2019世界少棒聯盟LLB世界次青少棒錦標賽的第一勝。

下場比賽將於當地時間12日下午5點（台灣13日上午5點）對戰代表拉丁美洲的墨西哥隊，喜愛棒球的民眾上臉書粉絲專頁「按讚大集氣好棒」持續為小將們加油。

新明國中LLB世界次青少棒錦標賽10比0戰勝澳洲，取得首勝。（桃市教育局提供）

新明國中LLB世界次青少棒錦標賽10比0戰勝澳洲，取得首勝。（桃市教育局提供）

新明國中LLB世界次青少棒錦標賽10比0戰勝澳洲，取得首勝。（桃市教育局提供）

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