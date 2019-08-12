法甲》走定了？ 大巴黎開幕戰名單竟無內馬爾

內馬爾沒被排進大巴黎的開幕賽名單內。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法甲賽季於上週末火熱展開，但今夏轉隊傳聞鬧得滿城風雨的「巴西天王」內馬爾（Neymar Santos Júnior），最終決定是留是走還尚未結束，巴黎聖日耳曼今晨主場對尼姆奧林匹克（Nîmes Olympique）的名單中卻不見內馬爾名字，引發外界遐想，內馬爾是否走定了？

大巴黎在法甲開幕戰主場對上尼姆，比賽第21分鐘，尼姆球員在禁區疑似手球，經VAR重播判決為禁區手球無誤，給予大巴黎一顆12碼罰球，由「烏拉圭神鋒」卡瓦尼（Edinson Cavani）操刀主罰並穩穩踢進，大巴黎上半場先以1：0暫時領先。

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下半場第56分鐘，「法國金童」姆巴佩（Kylian Mbappé）接獲伯納特（Juan Bernat）回敲，直接在禁區起腳勁射得手。比賽第69分鐘，替補上場沒多久的迪馬利亞（Ángel Di María）再補進一球錦上添花，幫助大巴黎在法甲主場開幕戰以3：0拿下勝利。

內馬爾在巴黎的隊友姆巴佩向Canal+電視台表示：「巴黎聖日耳曼少了內馬爾不可能沒影響。」大巴黎主帥圖侯（Thomas Tuchel）也說：「我不清楚他的未來會怎樣，若我們失去內馬爾，我想我可能會失眠，畢竟我們找不到可以替代他的球員。」

即便大巴黎陣容已是星光閃閃，但內馬爾對於大巴黎的重要性還是相當高，從數據上來看，這兩年加入以來，雖內馬爾因大小傷不斷，在法甲僅出賽37場，但非常高效地攻進34球，內馬爾若離去不只是球隊戰力上有不小的損失，更會流失掉眾多來自全球的球迷。

姆巴佩（圖右）開幕戰攻進1球，並送出1次助攻。（美聯社）

大巴黎主帥圖侯表示失去內馬爾，他可能會失眠。（資料照，歐新社）

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