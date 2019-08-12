世界盃》為何今年美國隊不再夢幻？ 《衛報》點出三大主因

美國隊總教練帕波維奇與沃克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆世界盃美國隊的星光黯淡，大咖球星如詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、戴維斯（Anthony Davis）等人都沒有參賽，目前20人名單當中更是僅有3人曾入選過明星賽，《衛報》記者便Hunter Felt撰文分析為何大咖都不來。

Felt提到第一點，那就是在2014年，現任快艇隊球星，當時效力於溜馬隊的明星前鋒喬治（Paul George），他在那年受到了嚴重的骨折，因此導致他2014-15年的賽季僅出賽6場比賽，幾乎等於整季報銷。雖然喬治後來還是找回了MVP的身手，但這起事件也顯示了在NBA賽季外打額外比賽的風險。

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喬治在2014年參加美國隊時受到嚴重傷勢。（資料照，美聯社）

第二點則是團隊默契，今年的自由市場幾乎陷入了瘋狂，有很多球隊都做出了大幅度的改變，Felt認為今年大概有四分之一的球隊陣容都有著一定程度的改動，因此他們都必須重新適應球隊體系以及戰術，為了適應球隊便選擇退出美國隊。

第三點Felt使用了拓荒者隊雙槍之一的麥考倫（CJ McCollum）的說法，當時麥考倫在自己的播客（Podcast）上談到，美國隊不夠強大的陣容也會導致其他球員的參與意願降低，在幾位明星表態後會導致其他球員想：「為什麼我要加入一個有可能會輸的陣容？」在2002年以及2006年也曾有過大咖不願參加美國隊的情形。

麥考倫（右）。（資料照，美聯社）

不過雖然目前美國隊的陣容不如以往，但他們仍是世界盃中各國都不可忽視的強隊，Felt認為，由於美國隊並不像以往那樣強大，這也讓其他國家奪冠的可能增加，因此這屆世界盃有可能成為更受其他國家矚目的賽事。

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