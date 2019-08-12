高球》中信女子公開賽週四開打 侯羽薔領軍捍衛主場

中信女子公開賽周四登場，今舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕2019中國信託女子公開賽週四將在林口高爾夫球場點燃戰火，今舉行賽前記者會，去年拿下業餘冠軍的台灣女將侯羽薔表示，每年都很期待這場比賽，會盡力去完成，並好好享受比賽。

總獎金500萬的中信女子公開賽將在15至17日登場，今年邀請日本、南韓、馬來西亞等國，共108位選手同場角逐；此次賽事為3輪54洞賽事，前兩輪打完取成績前50名進入決賽。今特別邀請侯羽薔及中信贊助選手謝瑀玲、石昱婷及陳靜慈出席今日記者會。

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侯羽薔在去年拿下總排名第2、業餘組冠軍，對於今年賽事的目標，她說：「盡力去完成，並把握好每次抓博蒂的機會。」

侯羽薔近兩年表現突出，為台灣未來之星，她今年已拿下張家港雙山挑戰賽、普拉戴拉菁英賽2座冠軍，對於自己的成長，她說：「這2、3年打了很多台巡賽，獲得很多寶貴經驗。」她認為在台巡賽和職業好手們競爭，氛圍相當不一樣，也是她進步的關鍵。

中國女將石昱婷首度挑戰林口球場，剛結束上週的北海道明治盃，她表示，身體還有些疲憊，今天只下去走了18洞，還未正式開始練球，但她認為球場難度很高，「這個球場很有挑戰性，需要非常專注，這兩天得多下去打幾次，熟悉一下場地。」

中信女子公開賽周四登場，今舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

中信女子公開賽周四登場，今舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

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