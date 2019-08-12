MLB》去年救援王本季頻頻放火 美媒酸「下放3A對雙方都好」

去年救援王狄亞茲本季表現判若兩人，終結者大位已不保。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天大都會以4：7不敵國民，結束近期的一波8連勝，而賽後媒體焦點多聚焦此役再度失分的狄亞茲（Edwin Diaz）身上，雖然總教練米奇（Mickey Callaway）仍稱對他有信心，但美國媒體顯然已經對他失去耐心，直言「下放小聯盟對他與球隊來說才是最好的選擇。」

大都會在休賽季送走布魯斯（Jay Bruce）在內的5名球員、其中包括兩位首輪的潛力新秀才換得老將二壘手卡諾（Robinson Cano）與狄亞茲，不過前者最近才剛進入傷兵名單，後者本季表現更是與去年風光拿下大聯盟勝投王的姿態判若兩人，讓大都會不得不把他暫時拔離終結者大位。

狄亞茲在今日面對國民的比賽中出賽，但表現依舊沒有太大起色，當時大都會以4：5落後，若能成功守成，9局下大有反攻機會，狄亞茲上場後雖三振掉透納（Trea Turner）與倫登（Anthony Rendon），但在兩出局後硬是被羅布列斯（Víctor Robles）打出一支兩分砲，國民也拉開領先差距，最後中斷了對手最近的8連勝。

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總教練米奇在賽後被問及是否未來將會在較無關比賽勝負的情況下派出狄亞茲時表示，依照大都會目前的布局看來，他們沒有辦法這麼做，「他會繼續在大比賽中為我們負責重要的出局數，我們會盡力嘗試讓他的存在是可以為球隊贏得勝利的。」

大都會總教練米奇仍對狄亞茲有信心。（美聯社）

狄亞茲目前防禦率5.32、在44局的投球裡、被打出10發全壘打， 29次的救援機會裡搞砸了5次，去年在61的機會裡他也不過才失敗4次。《CBS SPORTS》記者阿西薩（Mike Axisa）就認為，應該把狄亞茲下放到小聯盟讓他調整，才是對他、以及球團最好的方式。

阿西薩指出，下放小聯盟不是要懲罰狄亞茲、也不會影響到他成為自由球員的年限，是為了要讓他先在沒有壓力的情況下投球，找回自己的投球節奏。阿西薩並舉出洋基今年也曾將牛棚投手葛林（Chad Green）下放到3A，後來收到不錯的效果。葛林在下放之前，7.2局丟了14分、被打擊率高達0.395，在小聯盟待了18天回來後，39局裡防禦率2.54，被打擊率下降到0.265。

洋基隊後援投手葛林在被下放後回到大聯盟成效顯著。（美聯社）

阿西薩坦言，也許對目前正在為季後賽資格而戰的大都會來說，下放狄亞茲會造成一定程度的戰力流失，但若他們要繼續把這位去年的救援王留在場上，要讓他在何種時刻上場，可能還是得讓教練團傷透腦筋。

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