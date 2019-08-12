中職》《爐石戰記®》攜手桃猿隊 主題日合作球衣帥氣登場！

迎接8月17日、18日主場日！《爐石戰記_》攜手職棒Lamigo 桃猿隊公佈合作紀念球衣。（左為背號69號球員黃子鵬、右為背號11號球員林泓育。）。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕暴雪娛樂今（12）日公布旗下全球擁有上億玩家之數位卡牌遊戲《爐石戰記》與中華職棒Lamigo桃猿隊跨界合作之紀念球衣和紀念球。8月17日（六）與18日（日）賽事中，Lamigo桃猿隊球員將特別換上紀念球衣應戰，力拼勝場留在桃園主場！此外，賽事兩天現場活動、豐富限定贈品、開球神秘嘉賓同步公開，邀請所有球迷玩家本週末親臨現場同歡！

本次合作紀念球衣由暴雪娛樂設計發想，以Lamigo桃猿隊主場球衣設計為底，融入《爐石戰記》和暴雪娛樂企業識別色進行設計。合作球衣配色採用桃猿隊主場球衣的白色系與Lamigo英文徽標，並將肩膀至袖口部分加入玩家所熟知的暴雪娛樂經典識別色藍色。球衣正面則以Lamigo桃猿隊英文徽標字體，融合《爐石戰記》Logo標準色，象徵雙方合作。設計團隊更發揮巧思，將遊戲最具代表性的爐石螺旋標誌替代Lamigo桃猿隊徽標中原有的字母「O」，讓紀念球衣增添《爐石戰記》獨有的鮮明色彩與奇幻風格。

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此外，為感謝Lamigo桃猿隊長期對於職業棒球的付出、過去16年間奪下13座季冠軍的輝煌成績和長期耕耘球迷玩家社群的貢獻，設計團隊於特別於球衣背面、球員背號上方留下「Thank you Lamigo」標語，以表達對球隊與球員貢獻的感謝。當桃猿男兒在場上擊出安打和奔馳跑壘時，球迷和玩家都能透過設計的「Thank you Lamigo」標語，為每一位球員和Lamigo球隊所帶來的感動致謝。本次紀念球衣不開放販售，僅將贈送Lamigo桃猿隊全隊球員作為合作留念。除球衣外，設計團隊更限量製作《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊合作紀念球，透過融合雙方徽標以紀念本次與體育界的跨界合作。限量紀念球將於17日（六）、18日（日）透過參與現場周邊活動和球員開賽進場時贈送現場球迷玩家，有興趣的玩家敬請把握機會，將擁有特殊意義的合作紀念球納入珍藏。

適逢《爐石戰記》最新資料片《奧丹姆守護者》上市，主題日現場將充滿濃濃沙漠冒險風情！《爐石戰記》、Lamigo桃猿隊和LamiGirls攜手準備五大系列豐富周邊活動和限定贈品，在「辣蜜趴之爐石尋寶記」活動中與球迷玩家同歡！以下為8月17日（六）、8月18（日）現場周邊活動與贈品總整理：

一、獨家入場好禮！憑球賽門票即可獲得獨家《爐石戰記》X LamiGirls 實體限量卡牌

兩天賽事期間，只要憑當日球賽入場門票，即可免費兌換限量LamiGirls 成員專屬《爐石戰記》人物實體卡 1 張（共九款，隨機發送不挑款，數量有限，送完為止。），包含：苡萱、籃籃、孟潔、YURI、若潼、菲菲、曲羿、倪暄和凱莉絲。

二、辣蜜趴限定！參加8月17日下午 LamiGirls 見面會，就有機會獲得限量紀念球！

8月17日（六）下午3時至3時20分，在活動前導宣傳影片中化身探險者的LamiGirls成員：苡萱、籃籃、孟潔、YURI、若潼、菲菲將現身球場舉行辣蜜趴見面會，與球迷玩家近距離互動。除合影外，現場更將舉行互動問答，答對問題的球迷與玩家將可獲得本次《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊限量合作紀念球（共12組，送完為止）。

三、接球囉！限量《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊球員簽名合作紀念球大方送

週末賽事將於下午5時05分開打，每日賽程開打前，Lamigo桃猿隊九名出賽先發球員與總教練將分別為一顆《爐石戰記》與Lamigo桃猿隊合作紀念球留下親筆簽名，並於出場時向觀眾席隨機投出，送給現場的幸運球迷玩家！此外，隨著當前賽事狀況演進，現場將不定時出現《爐石戰記》語音與角色台詞，為Lamigo桃猿隊提振士氣和加油鼓勵，為現場球迷玩家帶來獨一無二、充滿爐石風格的觀賽體驗。

四、解鎖任務，限量《爐石戰記》X 桃猿男兒球員卡與五包《爐石戰記》卡包等你拿！

兩天賽事期間，《爐石戰記》將把所有球迷玩家傳送到充滿冒險氣氛的奧丹姆，並設下活動關卡等待球迷玩家解鎖任務！只要憑進場發放的《爐石戰記》藏寶圖並解鎖上面所有任務關卡，即可獲得本次活動限定之《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊桃猿男兒限量實體球員卡 1 張（共三款，隨機發送不挑款，數量有限，送完為止。），包含：「重砲司令塔」─ 捕手林泓育、「舞棍老虎」─ 投手黃子鵬和「光速神威」─ 二壘手陳晨威。

Lamigo桃猿隊捕手林泓育在實體卡牌中化身「重砲司令塔」，由於捕手位置需負責控場和下達指令，形同發號司令的司令塔；而林泓育除捕手外，更是一位打擊能力極佳、全壘打產量多的重砲打者，許多球迷暱稱其為「重砲司令塔」。Lamigo桃猿隊黃子鵬則化身為「舞棍老虎」，黃子鵬興趣是釣魚和電音舞曲，由於曾在球隊節⽬中示範扭腰的熱⾝動作並經過節目後製搭上電音舞曲播出後，被廣大球迷暱稱為「舞棍老虎」。Lamigo桃猿隊新秀陳晨威則化身「光速神威」，由於極快跑壘速度和常跑出三壘安打，甚至是場內全壘打，因而在球迷間獲得「光速神威」稱號。

除限量實體球員卡外，每日前1000名完成任務關卡球迷玩家將加贈暴雪紅利商城2500點數，可兌換5包《爐石戰記》卡牌包！每日加贈點數數量有限，送完為止。

五、LamiGirls集結攜手珍娜、瓦麗拉共同開球！大法師安東尼達斯挑戰史上最速開球

迎接本次辣蜜趴與合作主題日，週六 （8/17） LamiGirls將集結投手丘，攜手《爐石戰記》廣受玩家喜愛的英雄角色珍娜與瓦麗拉開球，為第一天賽事點燃戰火。

週日 （8/18） 則將由玩家熟知的卡牌角色「大法師安東尼達斯」登板開球，他是遊戲中精通魔法的大魔導師，週日將現場挑戰最高球速開球！

《爐石戰記》首次與體壇跨界合作將於本週六 （8/17）、日 （8/18）登場，喜愛《爐石戰記》和Lamigo桃猿隊的球迷與玩家，敬請親臨桃園國際棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）觀看熱血賽事，並一同參與「辣蜜趴之爐石尋寶記」，將獨家限量贈品、合作紀念球納入珍藏！無法親臨現場的玩家亦可鎖定電視與網路頻道轉播，感受充滿濃濃爐石元素的精彩球賽！

《爐石戰記》X 職棒Lamigo 桃猿隊 -「辣蜜趴之爐石尋寶記」活動資訊

時間 · 8月17日（六），下午2時15分開放進場與週邊活動

· 8月18日（日），下午2時15分開放進場與週邊活動

備註：兩天賽事與活動皆需購買賽事門票入場參與。

地點 桃園國際棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）

Lamigo桃猿隊賽事轉播平台一覽表。（桃猿提供）

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