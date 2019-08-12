MLB》洋基目光直指世界大賽 聯盟記者點出這系列賽最關鍵

洋基隊本季傷兵成群，戰績卻依然優異。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟731交易大限結束後，各隊都將逐漸確立自己在這個賽季的方向，拚搶季後賽的球隊都逐漸加足馬力奮戰。大聯盟記者凱利（Matt Kelly ）便在9日撰文整理出目前剩下各支打算拚搶季後賽的球隊，哪支球隊的賽程最艱辛。

凱利分析，根據《Fangraphs》的資料預測，目前有18支球隊還有著至少1%的機率能夠打進季後賽。他也以目前的勝率來分析18支球隊剩餘賽程的對手強度，以及打進季後賽的機率。

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在這18支球隊當中，剩餘賽程最硬的球隊是費城人隊，目前他們在外卡落後2場，更慘的是他們剩餘賽季面對的對手，平均勝率高達5成15，在同區勇士隊、大都會隊以及國民隊的戰績都相當優異的情況下，《Fangraphs》預測目前費城人隊進季後賽的機率只有12.3%。

費城人隊在強隊雲集的國聯東區難出頭，剩餘賽成更是18支競逐季後賽的球隊當中最硬的。（法新社）

洋基隊在這份名單當中排在第15名，他們剩餘賽程對手的戰績勝率僅有4成85，是相對「軟」的賽程，而且他們在分區以8.5場領先光芒隊，《Fangraphs》預測他們本季能打進季後賽的機率是100%，凱利認為洋基隊剩下最關鍵的系列賽，是本月23日至25日對上道奇隊的系列賽，因為例行賽的對戰成績將會影響季後賽的主場優勢，道奇隊身為洋基世界大賽的假想敵，若能夠贏下這場系列賽對洋基來說相當重要。

在這18支球隊當中，剩餘賽程最軟的是雙城隊，他們對手的勝率僅有4成66，雖然雙城剛輸掉與印地安人隊的系列賽，兩隊並列美聯中區龍頭，但印地安人隊剩餘賽季的對手勝率為5成，比起雙城的賽程還要硬，因此《Fangraphs》目前預測雙城隊打進季後賽的機率為96.6%。

雙城隊今年打出精彩的球季，剩餘賽程更是18支競逐季後賽的球隊中最舒適的。（資料照，美聯社）

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